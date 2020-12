Serviços do Crea-MG ficarão suspensos até 3 de janeiro

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) vai interromper as suas atividades entre os dias 28 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021 para migrar para uma nova plataforma – o Sistema de Informações Técnicas Administrativas (Sitac/Versão MG)

Com essa mudança, a partir do dia 4 de janeiro de 2021, todos os serviços do Conselho passarão a ser 100% online.

Nesse período de transição, não haverá atendimento externo e todos os serviços ficarão indisponíveis. “Essa interrupção é necessária para garantir que os dados sejam migrados corretamente. E, assim, o profissional, e a sociedade como um todo, ter acesso a um novo patamar na prestação de serviços por meio do Sitac/Versão MG”, detalha o gerente do Departamento de Planejamento, Gestão e Tecnologia, engenheiro mecânico César Paiva.

Desde o dia 18 de dezembro, só estão disponíveis o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) iniciais de obra ou serviço e de algumas certidões. Caso o profissional necessite de algum outro serviço, é preciso que ele se planeje para solicitar após o dia 4 de janeiro do ano que vem.