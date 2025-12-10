Serviços Municipais: veja como fica o funcionamento no fim de ano em Araxá

A Prefeitura de Araxá informa como funcionarão as secretarias, repartições e serviços municipais durante o período de recesso e feriados de fim de ano. Confira:

Prefeitura, Secretarias e Autarquias

Parte das repartições municipais entra em recesso a partir de 10 de dezembro, com retorno em 5 de janeiro, conforme cada secretaria especificada abaixo.

Educação

Escolas, Cemeis e Emeis terão aulas regulares até 16/12.

Nos dias 17 e 18/12 serão realizados estudos independentes de recuperação.

A Secretaria de Educação funciona até 18/12, retornando após o recesso.

Saúde

Atendimento das 12h às 18h.

Funciona até 18/12.

Fechada nos dias 19 e 20/12, 24 a 26/12 e 31/12 a 04/01.

UPA e AMEs

Funcionamento normal, 24 horas, todos os dias.

UBSs, ESFs e Farmácia Municipal

Funcionam até 18/12.

Também funcionam nos dias 22, 23, 29 e 30/12.

Fecham nos dias 19/12, 24 a 26/12 e 31/12 a 04/01.

TFD

Funciona com equipe reduzida.

Fechado nos dias 24, 25, 31/12 e 01/01.

CAPS

Funciona até 18/12 e retorna em 05/01.

CTA

Funciona até 18/12.

Também funciona nos dias 22, 23, 29 e 30/12.

Fechado nos dias 19/12, 24 a 26/12 e 31/12 a 04/01.

Sala de Vacina

A partir de 11/12 o atendimento segue até 13h.

Nas vésperas de finais de semana e feriados, o atendimento ocorre até 12h.

Funciona até 18/12 e nos dias 22, 23, 29 e 30/12.

Fechada em 19/12, 24 a 26/12 e 31/12 a 04/01.

Cerest

Funciona normalmente, exceto nos dias 19, 24, 25, 26, 30 e 31/12 e 01 e 02/01.

Vigilâncias

Funcionamento em regime de plantão, das 7h às 17h.

Sem atendimento nos dias 19 e 20/12, 24 a 26/12 e 31/12 a 04/01.

Laboratório Municipal

Funciona até 18/12.

Fechado nos dias 19 e 20/12, 24 a 26/12 e 31/12 a 04/01.

Serviços Urbanos

Coleta de lixo funciona até 31/12, retornando em 02/01.

Limpeza urbana funciona até 31/12, retornando em 02/01.

Iluminação pública funciona até 31/12, retornando em 02/01.

Cata-treco funciona até 31/12, retornando em 02/01.

Tapa-buracos funciona até 22/12, retornando em 07/01.

Segurança Pública

A parte administrativa entra em recesso de 10/12 a 04/01.

Demais serviços operacionais continuam funcionando normalmente.

Defesa Civil: plantão 24h pelo telefone 199.

Guarda Patrimonial: atendimento 24h.

Settrans: funcionamento diário das 6h30 à meia-noite.

Assistência Social

Secretaria: recesso a partir de 10/12 — retorna 05/01.

CRAS/ Núcleos/ CREAS: recesso a partir de 10/12 — retorna 05/01.

Centro Pop: funcionamento normal.

⁠Grupo emergencial de plantão: funcionamento normal

Conselho Tutelar: recesso a partir de 10/12 — retorna 05/01.

Atendimento emergencial pelo telefone (34) 99257-0888.

Esporte

Administrativo: recesso a partir de 10/12, retorno em 05/01.

Ginásios: fechados a partir de 10/12, com retorno em 05/01 no período noturno. Projetos no período diurno seguem até 18/12.

Praças esportivas: funcionamento normal.

CSU e ATC: recesso administrativo de 10/12 a 04/01.

Projeto Vida em Movimento funciona no ATC até 18/12.

Praça da Juventude: funcionamento normal, exceto nos dias 25/12 e 01/01.

Campos: Max Neumann funcionamento normal. Barretão recesso até o dia 15/12, retornando dia 16/12. Exceto 25/12 e 1°/01.

Balcão da Prefeitura

Recesso a partir de 10/12, retorno em 05/01.

Fundação Calmon Barreto

A Fundação (Sede Administrativa) entra em recesso a partir de 10/12, retornando em 05/01.

O Ateliê de Tecelagem funciona até 18/12, retornando em 05/01.

Museus

Datas especiais:

19/12: 8h às 12h

24/12: 8h às 13h

25/12: fechado

31/12: 8h às 13h

01/01: fechado

Demais dias:

Segunda a sexta: 12h às 18h

Sábado: 9h às 15h

Domingo e feriados: 8h às 12h

Parque do Cristo

Funcionamento normal todos os dias, das 7h às 21h.

Fundação da Criança e do Adolescente

Funcionamento normal até 18/12.

Retorno administrativo em 05/01.

Programas:

Acolhimento Institucional: normal, com plantão.

Acolhimento Familiar: normal, com plantão.

Apadrinhamento: atendimento em plantão para agendamentos.

Desenvolvimento Econômico

Procon: funciona até 23/12, retornando em 05/01.

Sine: funciona até 18/12, retornando em 05/01.

Sala Mineira: funciona até 18/12, retornando em 05/01.