Serviços Municipais: veja como fica o funcionamento no fim de ano em Araxá

A Prefeitura de Araxá informa como funcionarão as secretarias, repartições e serviços municipais durante o período de recesso e feriados de fim de ano. Confira:
Prefeitura, Secretarias e Autarquias
Parte das repartições municipais entra em recesso a partir de 10 de dezembro, com retorno em 5 de janeiro, conforme cada secretaria especificada abaixo.
Educação
Escolas, Cemeis e Emeis terão aulas regulares até 16/12.
Nos dias 17 e 18/12 serão realizados estudos independentes de recuperação.
A Secretaria de Educação funciona até 18/12, retornando após o recesso.
Saúde
Atendimento das 12h às 18h.
Funciona até 18/12.
Fechada nos dias 19 e 20/12, 24 a 26/12 e 31/12 a 04/01.
UPA e AMEs
Funcionamento normal, 24 horas, todos os dias.
UBSs, ESFs e Farmácia Municipal
Funcionam até 18/12.
Também funcionam nos dias 22, 23, 29 e 30/12.
Fecham nos dias 19/12, 24 a 26/12 e 31/12 a 04/01.
TFD
Funciona com equipe reduzida.
Fechado nos dias 24, 25, 31/12 e 01/01.
CAPS
Funciona até 18/12 e retorna em 05/01.
CTA
Funciona até 18/12.
Também funciona nos dias 22, 23, 29 e 30/12.
Fechado nos dias 19/12, 24 a 26/12 e 31/12 a 04/01.
Sala de Vacina
A partir de 11/12 o atendimento segue até 13h.
Nas vésperas de finais de semana e feriados, o atendimento ocorre até 12h.
Funciona até 18/12 e nos dias 22, 23, 29 e 30/12.
Fechada em 19/12, 24 a 26/12 e 31/12 a 04/01.
Cerest
Funciona normalmente, exceto nos dias 19, 24, 25, 26, 30 e 31/12 e 01 e 02/01.
Vigilâncias
Funcionamento em regime de plantão, das 7h às 17h.
Sem atendimento nos dias 19 e 20/12, 24 a 26/12 e 31/12 a 04/01.
Laboratório Municipal
Funciona até 18/12.
Fechado nos dias 19 e 20/12, 24 a 26/12 e 31/12 a 04/01.
Serviços Urbanos
Coleta de lixo funciona até 31/12, retornando em 02/01.
Limpeza urbana funciona até 31/12, retornando em 02/01.
Iluminação pública funciona até 31/12, retornando em 02/01.
Cata-treco funciona até 31/12, retornando em 02/01.
Tapa-buracos funciona até 22/12, retornando em 07/01.
Segurança Pública
A parte administrativa entra em recesso de 10/12 a 04/01.
Demais serviços operacionais continuam funcionando normalmente.
Defesa Civil: plantão 24h pelo telefone 199.
Guarda Patrimonial: atendimento 24h.
Settrans: funcionamento diário das 6h30 à meia-noite.
Assistência Social
Secretaria: recesso a partir de 10/12 — retorna 05/01.
CRAS/ Núcleos/ CREAS: recesso a partir de 10/12 — retorna 05/01.
Centro Pop: funcionamento normal.
Grupo emergencial de plantão: funcionamento normal
Conselho Tutelar: recesso a partir de 10/12 — retorna 05/01.
Atendimento emergencial pelo telefone (34) 99257-0888.
Esporte
Administrativo: recesso a partir de 10/12, retorno em 05/01.
Ginásios: fechados a partir de 10/12, com retorno em 05/01 no período noturno. Projetos no período diurno seguem até 18/12.
Praças esportivas: funcionamento normal.
CSU e ATC: recesso administrativo de 10/12 a 04/01.
Projeto Vida em Movimento funciona no ATC até 18/12.
Praça da Juventude: funcionamento normal, exceto nos dias 25/12 e 01/01.
Campos: Max Neumann funcionamento normal. Barretão recesso até o dia 15/12, retornando dia 16/12. Exceto 25/12 e 1°/01.
Balcão da Prefeitura
Recesso a partir de 10/12, retorno em 05/01.
Fundação Calmon Barreto
A Fundação (Sede Administrativa) entra em recesso a partir de 10/12, retornando em 05/01.
O Ateliê de Tecelagem funciona até 18/12, retornando em 05/01.
Museus
Datas especiais:
19/12: 8h às 12h
24/12: 8h às 13h
25/12: fechado
31/12: 8h às 13h
01/01: fechado
Demais dias:
Segunda a sexta: 12h às 18h
Sábado: 9h às 15h
Domingo e feriados: 8h às 12h
Parque do Cristo
Funcionamento normal todos os dias, das 7h às 21h.
Fundação da Criança e do Adolescente
Funcionamento normal até 18/12.
Retorno administrativo em 05/01.
Programas:
Acolhimento Institucional: normal, com plantão.
Acolhimento Familiar: normal, com plantão.
Apadrinhamento: atendimento em plantão para agendamentos.
Desenvolvimento Econômico
Procon: funciona até 23/12, retornando em 05/01.
Sine: funciona até 18/12, retornando em 05/01.
Sala Mineira: funciona até 18/12, retornando em 05/01.