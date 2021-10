Servidores municipais terão reajuste de 66% no vale-alimentação em 2022

O reajuste do vale-alimentação dos servidores públicos concursados, contratados e comissionados da Administração Direta e Indireta foi aprovado pelos vereadores nesta terça-feira (19). O projeto de lei proposto pelo prefeito Robson Magela proporciona aumento superior a 66%, com o benefício passando de R$ 300 para R$ 500 a partir de janeiro de 2022.

Ao todo, cerca de 4 mil servidores serão beneficiados com essa proposta, que será paga juntamente com a remuneração mensal (salário) de cada funcionário público a partir de janeiro.

De acordo com o prefeito, a valorização do servidor é um reconhecimento ao serviço prestado ao longo dos anos. “Sabemos da situação que o funcionalismo público de Araxá trabalha há vários anos. É defasagem salarial, é falta de estrutura para desempenhar as funções, é a questão do plano de cargos e salários. Aos poucos, vamos resolvendo esses problemas para minimizar as perdas”, afirma Robson.

“O primeiro passo foi feito e quero agradecer todos os vereadores que sempre têm apresentado essa demanda da categoria e que hoje aprovaram nossa proposta. Estamos construindo outros projetos em benefício da categoria, como o plano de saúde que já está tramitando na Câmara “, reitera o prefeito.

A expectativa da Administração Municipal era conceder o reajuste já no início deste ano. Porém, de acordo com a lei federal, União, Estados e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares.

Auxílio-financeiro para servidores inativos



Outros 950 servidores, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Araxá e do Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema) também receberão um reajuste no auxílio-financeiro concedido pelo município. O benefício será no mesmo percentual do vale-alimentação concedido para os servidores ativos. Ou seja, o auxílio-financeiro passará de R$ 300 para R$ 500 a partir de 2022.