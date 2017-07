Sesc Saúde Mulher chega a Araxá com exames gratuitos

Projeto tem apoio do Sindicomércio de Araxá e da Secretaria Municipal de Saúde

De julho a setembro deste ano, o Sesc Saúde Mulher, unidade móvel direcionada à promoção da saúde feminina, estará em Araxá, para realizar 900 procedimentos, entre exames de mamografia, citopatológicos (Papanicolaou) e de ultrassonografia. O caminhão equipado com consultórios possui uma estrutura moderna, totalmente acessível a portadoras de necessidades especiais, e ficará instalado no Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha), de 24 de julho a 22 de setembro. A iniciativa conta com o apoio do Sindicomércio de Araxá e da prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

As pacientes trabalhadoras do comércio, e suas dependentes, deverão procurar o Sindicomércio (praça Artur Bernardes, 11, Centro | telefone: (34) 3662-3357) para informações sobre os critérios de atendimento. As demais serão pré-selecionadas pela Secretaria de Saúde do município.

Além da assistência médica, serão realizadas atividades de educação em saúde durante o período em que a unidade móvel estiver na cidade.

Sobre o Sesc Saúde Mulher

Trata-se de um projeto do Departamento Nacional do Sesc para todo o país. Em Minas Gerais, duas unidades atendem à população gratuitamente. Os consultórios móveis contam com uma estrutura completa para realização de exames de mamografia digital bilateral, de citopatologia oncológica (Papanicolaou) e ultrassonografias, além de serem totalmente adaptados para acessibilidade de portadores de necessidades especiais.

Os exames de mamografia realizados nas unidades móveis são enviados ao Hospital do Câncer de Barretos, referência nacional, que fica responsável pelos laudos finais. O objetivo do Sesc é oferecer atendimento para prevenção e também rastreamento de possíveis doenças.

Serviço

Local: Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha)

Atendimentos gratuitos: de 24 de julho a 22 de setembro de 2017, das 8h às 17h

Informações para o público: Sindicomércio de Araxá (34) 3662-3357