Setembro Amarelo é lembrado com ação no pátio da Igreja Matriz de São Domingos

O pátio da Igreja Matriz de São Domingos ganhou cor e várias mensagens neste 10 de setembro. Os balões e faixas fazem parte da ação promovida pela equipe da Saúde Mental da Prefeitura de Araxá e remete ao dia de Combate e Prevenção ao Suicídio (Setembro Amarelo), instituído no calendário oficial de Araxá.

A ação mobilizou a equipe do atendimento especializado dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Em Araxá, as unidades que oferecem o atendimento especializado, são o Caps AD, Caps Maria Pirola e o Caps Infantil, além da Unileste, Unisa, Uninorte e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para casos de urgência e emergência.

Ao longo do mês, atividades pontuais e descentralizadas acontecem nas unidades de saúde. Na programação, rodas de conversa, assembleias de escuta, salas de espera com palestras e vídeos, além da divulgação do atendimento especializado e orientações individuais.

Também, em parceria com a Câmara Municipal de Araxá e o Uniaraxá, todas as sextas-feiras acontecem lives sobre a temática com profissionais e especialistas da área. As lives estão sendo transmitidas pelo no canal no YouTube: Psicologia – Mídias Sociais UNIARAXÁ.

Programação completa: (https://www.araxa.municipiovirtual.com.br/dados/site_arquivo/8/arquivo/prog-setembroamarelo-2021.pdf)