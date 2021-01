Setor de atendimento da prefeitura tem horário de funcionamento ampliado a partir do dia 25

O expediente do setor de atendimento ao público da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão será ampliado em duas horas. A partir do dia 25, segunda-feira, a população passa a ser atendida das 9h às 17h, em horário ininterrupto. Até então, o expediente era suspenso entre 11h e 13h para horário de almoço. Agora, com a ampliação do horário, os servidores deverão se alternar no intervalo.

A mudança visa adequar o expediente da prefeitura às necessidades da comunidade em geral. “É com esse propósito que vamos guiar o nosso governo, facilitando o dia a dia do cidadão às demandas que ele precisa resolver junto à prefeitura”, destaca o prefeito Robson Magela.

No local, o cidadão tem acesso a serviços como emissão de tributos municipais, requerimentos diversos, protocolos para abertura de empresas, autorizações do Instituto de Desenvolvimento e Planejamento Sustentável de Araxá (IPDSA), emissão de alvarás e processos administrativos.

Neste momento de pandemia, as medidas de prevenções contra a Covid-19 estão sendo adotadas para que os atendimentos ocorram com segurança.