Settrans realiza blitze educativas para orientar mudanças no trânsito da avenida Senador Montandon

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans), está realizando durante esta semana blitze educativas com distribuição de panfletos para orientar condutores sobre as mudanças no tráfego da avenida Senador Montandon, que passam a valer a partir de sexta-feira (4).

As blitze estão sendo realizadas na própria avenida Senador Montandon e vias ao entorno. A principal alteração vai ser a proibição de conversões à esquerda. Também foi implantada nova sinalização composta por semáforos para veículos e pedestres, placas e faixas.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, a reestruturação do trânsito na avenida Senador Montandon tem o objetivo de melhorar a fluidez e agilidade do trânsito, dando mais segurança para veículos e pedestres.

“Também foi implantada a fase semafórica para pedestres em todos os cruzamentos, além da modernização do sistema com equipamentos que permitem a sincronização semafórica e a manutenção online dos semáforos, trazendo mais eficiência e agilidade em quaisquer reparos nesse sistema”, destaca o secretário.