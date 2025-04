Sicredi e Sebrae ampliam convênio que facilitará acesso ao crédito para mulheres empreendedoras

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do País, com 9 milhões de associados no Brasil e presente nos 26 estados e no Distrito Federal, ampliou convênio de cooperação técnica com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com a finalidade de facilitar o acesso ao Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe) que avalizará operações de crédito para microempreendedoras individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Pela ampliação do convênio, válido para todo o país, o Fundo será uma alternativa para mulheres empreendedoras que atendam aos critérios do Fampe.

“Esse convênio, além de reforçar nossa parceria com o Sebrae para o desenvolvimento das regiões onde estamos presentes, tem o objetivo de estimular o empreendedorismo feminino, atendendo um público que já empreende e quer expandir seus negócios e também aquele que deseja empreender. Esse é nosso compromisso: o fomento da geração de emprego e renda e a consequente melhoria da qualidade de vida das associadas e da sociedade,” explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Tradicionalmente, o Fundo concede aval até 80% do crédito solicitado, mas, em operações para empresas criadas por mulheres, a concessão será de 100% do empréstimo. Mais informações podem ser obtidas nas mais de 2,8 mil agências do Sicredi no país.