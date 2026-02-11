Sicredi Ibiraiaras RS/MG apresenta o modelo cooperativo para a comunidade de Araxá

Foto: Fabricio Maschio Favretto

Com a finalidade de fortalecer o cooperativismo, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG promoveu o “Sicredi Apresenta”, evento que visa abordar a história e a essência do cooperativismo, fomentar os serviços e produtos da cooperativa e aproximar a comunidade da região. A iniciativa reuniu mais de 100 participantes, entre associados, autoridades, empresários locais e público em geral no Empório Dodôra, no bairro da nova agência, em Araxá (MG), nessa terça-feira (10).

A atividade promovida pela cooperativa também apresentou dados atualizados do sistema Sicredi e também da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, em expansão no estado mineiro. Além disso, a cooperativa explicou para a comunidade a sua forma de atendimento humano e próximo dos associados.

Estiveram presentes no Sicredi Apresenta o Gerente de Desenvolvimento de Negócios da cooperativa, Marcelo Zanin; e o Assessor de Comunicação e Marketing da cooperativa, Fabricio Maschio Favretto. A iniciativa também contou com os colaboradores das duas agências Sicredi de Araxá.

De acordo com a gerente da Agência Araxá II da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Lívia Alencar, o Sicredi Apresenta é mais que um momento de apresentar dados sistêmicos e a expansão da cooperativa no estado, mas um momento de aproximação, relacionamento e conexão com a comunidade.

“Iniciativas como a Sicredi Apresenta fortalecem o cooperativismo, incentivam o conhecimento e o desenvolvimento local, além de aproximarem ainda mais as pessoas. É um momento de conexão com a comunidade, entendendo suas necessidades e o Sicredi apresentando as suas soluções para desenvolver a região”, enfatiza.

Sicredi Ibiraiaras RS/MG anuncia segunda agência em Araxá

Reforçando o compromisso com o crescimento do município, das pessoas e dos negócios locais, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG anunciou uma novidade para os presentes no Sicredi Apresenta. A cooperativa informou a inauguração da segunda agência Sicredi em Araxá, que será realizada em 2 de março. O endereço da nova agência é na Rua Honório de Paiva Abreu, 129, no bairro Jardim Residencial Bela Vista.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9,5 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

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