Sicredi Ibiraiaras RS/MG chega à marca de 500 colaboradores

A Sicredi Ibiraiaras RS/MG atingiu a marca de 500 colaboradores na área de abrangência no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais nesta semana. Com 41 anos de história e origem em Ibiraiaras (RS), a cooperativa reforça o espírito cooperativista, posiciona a instituição financeira cooperativa como marca empregadora e potencializa sua expansão nos dois estados brasileiros. Atualmente, a cooperativa possui cerca de 350 colaboradores no Rio Grande do Sul e 150 em Minas Gerais.

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, é reconhecido por meio da GPTW (Great Place to Work) como a melhor empresa para se trabalhar no país. De acordo com a Gerente de Pessoas e Cultura da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Raqueli Puhl Engel, ter o reconhecimento do selo GPTW como um Excelente Lugar para Se Trabalhar reflete o ambiente que cultivamos diariamente. Segundo ela, o Sicredi é um lugar que valoriza as pessoas e que todos sentem orgulho em contribuir para o desenvolvimento das comunidades.



“Esse crescimento reflete nosso momento de expansão, com atuação na região de Ibiraiaras – Rio Grande do Sul e Uberaba – Minas Gerais, e reforça nosso compromisso com a construção de uma sociedade mais próspera. Mais do que números, esse marco representa o fortalecimento de uma cultura cooperativista que acredita no poder das pessoas e na construção coletiva de um futuro melhor”, declara.

A cooperativa de crédito chegou a R$ 5,9 bilhões em ativos totais e mais de R$ 652 milhões em patrimônio líquido. Atualmente, são mais de 95 mil associados e 500 colaboradores capacitados para atender as necessidades dos associados. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, a cooperativa está presente atualmente em 32 cidades do RS e MG.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com mais de 2.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).