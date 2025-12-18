Sicredi Ibiraiaras RS/MG credita R$ 12,3 milhões em juros ao capital aos associados

Os associados da Sicredi Ibiraiaras RS/MG têm mais um importante motivo para celebrar sua participação na cooperativa. Nesta quinta-feira (18/12), a instituição realiza o crédito de R$ 12,3 milhões em juros ao capital social, valor distribuído entre mais de 100 mil associados, de forma proporcional ao saldo médio de capital social mantido por cada um.

A correção aplicada foi de 6,75%, evidenciando o compromisso da cooperativa em valorizar a participação dos associados e compartilhar os resultados gerados ao longo do ano, conforme os princípios do cooperativismo.

Para o presidente da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Sadi Bento Rigotti, o crédito dos juros ao capital reflete a consistência do cooperativismo. “O valor do capital social evidencia a solidez econômico-financeira da Sicredi Ibiraiaras RS/MG e o alinhamento entre gestão responsável e geração de valor aos associados. Existem algumas regras para retirar o capital social, portanto, aos reinvestirem na cooperativa, os associados fortalecem a instituição e participam, de forma direta e transparente, dos resultados, reafirmando nosso compromisso com a sustentabilidade do negócio e com o desenvolvimento das regiões onde atuamos”, afirma.

Informação

O associado pode conferir o crédito dos juros ao capital por meio do extrato da conta capital, disponível no aplicativo Sicredi, Internet Banking, pelo WhatsApp (51) 3358-4770 ou diretamente em sua agência de relacionamento.

O que é a cota capital e quais são suas vantagens

Ao se associar a uma cooperativa de crédito, cada membro integraliza um valor chamado cota capital, que representa sua participação como dono do negócio. A soma dessas contribuições forma o capital social da cooperativa, base financeira essencial para sustentar o crescimento da instituição, ampliar a oferta de produtos e serviços e fortalecer o desenvolvimento das comunidades onde atua.

Anualmente, os associados recebem uma remuneração sobre o saldo de sua cota capital, conforme deliberação do Conselho de Administração, reforçando o diferencial do modelo cooperativista, no qual os resultados retornam para quem faz parte da cooperativa.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com mais de 3 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).