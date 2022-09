Sicredi Ibiraiaras RS/MG inaugura Escritórios de Negócios em Tapira e Araxá

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 6 milhões de associados e presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, inaugurou nesta quinta-feira (01/09) dois Escritórios de Negócios em Minas Gerais, sendo um na cidade de Tapira e outro na cidade de Araxá. Em solo mineiro, já são cerca de 116 agências, totalizando mais de 100 mil associados. Os atos de inauguração contaram com a presença de representantes da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, lideranças, autoridades, empresários, associados, imprensa, parceiros e comunidade em geral.

Em Tapira, o Escritório está localizado na Rua Jovino Gomes Meneses, nº 37 no centro. Já em Araxá o local fica na Avenida Antônio Carlos, nº 158 no centro. Ambos os locais têm atendimento ao público das 9h às 16h. Também oferece comodidade aos seus associados através dos canais de relacionamento: internet banking, aplicativo para celular e WhatsApp, afinal é uma instituição financeira cooperativa feita de pessoas para pessoas.

Os Escritórios pertencem a Sicredi Ibiraiaras RS/MG, uma das 108 cooperativas que fazem parte do Sicredi, e que atua em 18 municípios na região Noroeste do Rio Grande do Sul e recentemente iniciou sua expansão para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba em Minas Gerias. No estado mineiro, a Cooperativa já possui agências em Sacramento, Santa Juliana e Ibiá, e uma área total de expansão de 29 municípios. São mais de 59 mil associados, 24 agências e 300 colaboradores, administrando R$ 2,8 bilhão em ativos, um patrimônio líquido de R$ 360 milhões de reais e uma carteira de crédito de 1,4 bilhões de reais.

Norteada pelo slogan: Gente que coopera cresce, a cooperativa chega aos novos municípios para construir juntos uma sociedade mais próspera e fazer a diferença na vida financeira dos associados e da comunidade. Com um portfólio de mais de 300 produtos e serviços para você, para sua empresa e para o seu agronegócio, disponibiliza conta corrente, investimentos, consórcios, crédito, cartões, seguros e muito mais.

Os diferenciais da instituição iniciam com o círculo virtuoso: onde o dinheiro que o associado investe é reinvestido na comunidade, ou seja, quem poupa ajuda a financiar os associados que precisam de crédito. Esse ciclo movimenta uma rede de ajuda mútua que gera ainda mais negócios, produção e empregos. No Sicredi, o associado é dono do negócio, e os resultados também são divididos entre todos proporcionalmente as movimentações financeiras, ou seja, quanto mais o associado usa os produtos e serviços, mais resultados ele recebe.

Segundo Sadi Bento Rigotti, Presidente da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, os pilares econômico e social da Cooperativa fortalecem os nossos valores cooperativistas. “Além de colaborar com a vida financeira da comunidade através dos nossos produtos e serviços, também temos o objetivo de estarmos próximos das pessoas incentivando seu desenvolvimento. Os nossos programas de relacionamento e de educação levam cooperação e cidadania para milhares de crianças e adolescentes” destaca Rigotti.

De cordo com Lucas Gomes, gerente do Escritório de Negócios de Tapira, este é um momento marcante para toda a comunidade de Tapira. “Nos sentimos felizes em estar chegando na cidade e ficarmos mais próximo da nossa comunidade. Convidamos a todos para conhecer o Escritório de Negócios, pensado com carinho para melhor atender nosso associado, para realizar seus negócios com o Sicredi. Que possamos estar presente na comunidade para ajudar a desenvolver a região e que possamos crescer juntos”, afirmou o gerente.

Segundo Nathalia Carolyne Duarte Machado, gerente do Escritório de Negócios de Araxá, é com muita alegria que o Sicredi abre suas portas no município. “Somos uma instituição feita de pessoas para pessoas e a diferença que isso faz é facilmente percebida por quem se associa a nossa instituição. Trabalhamos para trazer desenvolvimento pelo cooperativismo. Entender para atender, fomentando a economia local e gerando desenvolvimento também para as comunidades e projetos sociais. Por isso, convidamos a todos para nos visitarem, conhecerem a história dessa instituição centenária e experimentarem uma nova forma de cuidar da vida financeira”, pontua a gerente.

Para Ederson Alves Machado, Gerente de Desenvolvimento Regional da Cooperativa, o Sicredi chega nos municípios para abrir novas portas e possibilidades de construir uma vida financeira mais sustentável e colaborativa. “Nós escolhemos Tapira e Araxá para fazer parte da linha de expansão da Cooperativa, onde levaremos os benefícios do cooperativismo de crédito nas cidades, e isso reflete a atuação da instituição financeira cooperativa que, por meio de um relacionamento próximo e consultivo, identifica as necessidades dos associados, oferecendo-lhes soluções financeiras mais sustentáveis”, finaliza Ederson.

Após definição, a data da inauguração das agências nos municípios de Tapira e Araxá será informada.