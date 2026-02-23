Sicredi Ibiraiaras RS/MG lança promoção “Investir para Crescer” com mais de R$ 1 milhão em prêmios

Com o mote “Invista no Sicredi e faça a sua própria sorte”, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG lança a promoção “Investir para Crescer 2026”, uma iniciativa que reforça o compromisso da cooperativa com a educação financeira, o planejamento e o desenvolvimento regional. A campanha será realizada de 23 de fevereiro a 26 de novembro de 2026 e vai distribuir 124 prêmios, totalizando mais de R$ 1,2 milhão em premiações.

Segundo o diretor executivo da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Pedro Aiolfi, a promoção, que já é tradicional na Cooperativa há vários anos, é muito mais do que uma campanha de incentivo. “Ela representa o nosso compromisso em reconhecer, valorizar e retribuir a confiança dos nossos associados, que são a razão de existir da Cooperativa. Cada iniciativa promocional é pensada para fortalecer o relacionamento, estimular o uso consciente das nossas soluções e reforçar o cooperativismo, onde todos crescem juntos. Ao promover oportunidades, benefícios e experiências, geramos proximidade, engajamento e desenvolvimento, tanto para os associados quanto para as comunidades onde estamos inseridos. Acreditamos que promover é, acima de tudo, cuidar das pessoas, impulsionar sonhos e contribuir para um futuro mais próspero e sustentável”, reitera o diretor.

A promoção é destinada a associados pessoa física, jurídica e segmento agro que realizarem investimentos em capital social, poupança, depósitos a prazo (RDC/Sicredinvest), fundos de investimento, além de novas associações à cooperativa. A cada valor investido, conforme os critérios definidos em regulamento, o associado recebe números para concorrer aos sorteios.

A participação na promoção é automática para os associados que realizarem as operações financeiras válidas durante o período da campanha. Os números da sorte, bem como o regulamento completo podem ser consultados pelo site oficial https://www.sicredi.com.br/promocao/investirparacrescer/ ou diretamente nas agências da Cooperativa.

Nesta edição, os sorteios da promoção Investir para Crescer serão realizados com base nos resultados da Loteria Federal, contemplando associados por agência e por região, ao longo de cinco etapas. Entre os prêmios estão 40 relógios smartwatchs, 40 smartphones iPhone 16, 40 televisores Smart TV, seis motocicletas 0km e, no sorteio final, seis automóveis BYD Dolphin Mini 0km, avaliado em R$ 105 mil cada.

Datas dos sorteios

29 de abril de 2026 – sorteio por agência

24 de junho de 2026 – sorteio por microrregião

26 de agosto de 2026 – sorteio por agência

28 de outubro de 2026 – sorteio por agência

25 de novembro de 2026 – sorteio por microrregião (prêmio final)

Cidades participantes

Rio Grande do Sul: André da Rocha, Antônio Prado, Campestre da Serra, Capão Bonito do Sul, Caseiros, Ciríaco, David Canabarro, Guabiju, Ibiraiaras, Ipê, Lagoa Vermelha, Muliterno, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Paraí, Protásio Alves e São Jorge.

Minas Gerais: Araxá, Campina Verde, Campos Altos, Conceição das Alagoas, Frutal, Ibiá, Itapagipe, Iturama, Nova Ponte, Pratinha, Sacramento, Santa Juliana, Tapira e Uberaba.

O regulamento completo da promoção está disponível em www.sicredi.com.br/promocao/investirparacrescer

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com mais de 3 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).