Sicredi projeta ampliar rede de atendimento físico em 2025 em MG

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e com mais de 410 mil associados em Minas Gerais, projeta ampliação da presença física no território mineiro ao longo de 2025. De acordo com expectativa da instituição, pelo menos 50 novas agências deverão ser inauguradas até o final do ano, totalizando mais de 290 pontos de atendimento. Além da rede física, o Sicredi também prevê o fortalecimento da atuação digital em 2025. Balanço de 2024 indica que a instituição inaugurou 65 agências, chegando ao final do ano com 241 em 227 cidades em MG, o que representa crescimento superior a 30% da cobertura do estado. “O crescimento físico do Sicredi em Minas Gerais, por meio da inauguração de novos pontos de atendimento, mostra o quanto valorizamos a proximidade com os associados de cada município. O atendimento físico e o digital têm papéis distintos no dia a dia. Enquanto o digital traz velocidade para as operações realizadas diariamente pelos associados, é a proximidade física que permite entender as diferentes realidades de cada região, fomentando o desenvolvimento local e regional e fortalecendo a economia local. Neste ano, serão cerca de 50 novos municípios mineiros que contarão com o Sicredi”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Em comparação com 2023, o Sicredi chegou ao fim do ano passado, em Minas Gerais, com crescimento de 58% nos ativos totais, passando de R$ 7,6 bilhões para R$ 11,9 bilhões. Outro indicador positivo foi o aumento da carteira de crédito em 57%, chegando a R$ 10,8 bilhões em dezembro de 2024.