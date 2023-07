Sine Araxá oferta mais de 1.000 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Araxá está atualmente com mais de 1.000 vagas em oferta para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. São oportunidades disponíveis para funções como açougueiro, atendente, eletricista, editor de imagem, gerente, motorista, soldador, entre outras.

O coordenador do Sine Araxá, Luis Flávio de Melo, explica que a média salarial dessas vagas varia entre R$ 1.500 e R$ 2.500. “São diversas áreas e várias delas não exigem experiência. São inúmeras oportunidades e quem está à procura de emprego pode conseguir sua oportunidade no mercado de trabalho através do Sine Araxá”, ressalta.

Além disso, Luis Flávio diz que o órgão disponibiliza ao empregador espaço para seleção e entrevistas. “O que é um atrativo para quem oferta vagas, pois a oferecemos um processo seletivo assertivo. Também aprimoramos o processo seletivo com a presença de profissionais de psicologia, permitindo que os encaminhados atendam, de fato, a necessidade do empregador”, destaca o coordenador.

O Sine fica no Posto da Unidade de Atendimento Integrado (UAI) no Araxá Center Shopping – rua Domingos Di Mambro, nº 850, Vila Silvéria – telefone (34) 9.9257-0854. As vagas são divulgadas diariamente no site e redes sociais da Prefeitura de Araxá.