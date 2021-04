Sine Araxá retoma oferta de vagas a partir da próxima segunda

O Serviço Nacional de Emprego (Sine) de Araxá voltará a ofertar vagas de emprego a partir de segunda-feira (3). Com o retorno das atividades, as cartas de encaminhamento dos candidatos às empresas voltarão a ser emitidas presencialmente e o serviço de Seguro Desemprego permanece mediante agendamento. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h45, na rua Dr. Franklin de Castro, nº 178, Centro.

A retomada das atividades seguirá as medidas preventivas e protocolos sanitários, seguindo as diretrizes do Decreto Municipal, para minimizar os riscos de transmissão da Covid-19 e garantir a segurança de usuários e servidores. Portanto, serão distribuídas senhas de acordo com a ordem de chegada das pessoas, além da obrigatoriedade do uso de máscara e higienização das mãos com álcool em gel.

Os trabalhadores que tiverem interesse em concorrer às vagas disponíveis e se enquadrarem no perfil, devem comparecer ao Sine munidos de CPF e Identidade.

Seguro Desemprego



O serviço para solicitação de Seguro desemprego já voltou a ser realizado presencialmente, porém, mediante agendamento, por meio dos números (34) 3691-7049 ou (34) 3691-7046.