Sine de Araxá está entre os primeiros de Minas Gerais na oferta de vagas de emprego

De funções mecânicas a cargos técnicos, Araxá dispõe de uma média diária de 400 vagas de emprego. O posto local do Sistema Nacional de Emprego (Sine) está entre os cinco primeiros que mais ofertam vagas em Minas Gerais, atrás de Uberlândia, Mariana, Belo Horizonte e Itabirito, respectivamente.

De janeiro ao início de agosto deste ano, o Sine de Araxá cadastrou 776 vagas e registrou 328 pessoas empregadas. O coordenador Luis Flávio de Melo explica que as principais vagas ofertadas são dos setores de construção civil, indústria e comércio.

Além disso, ele afirma que o posto local tem parcerias com instituições que oferecem qualificação profissional para que os candidatos se capacitem e estejam aptos para as exigências do mercado de trabalho.

“O Sine de Araxá hoje disponibiliza ao empregador espaço para seleção e entrevistas, o que é um atrativo para quem oferta vaga. Também aprimoramos o processo seletivo com a presença de profissionais de psicologia, permitindo que os encaminhados atendam, de fato, a necessidade do empregador”, destaca.

O Sine de Araxá fica na rua Dr. Franklin de Castro, nº 178, Centro – telefones (34) 3691-7046 e 3691-7049. As vagas são divulgadas diariamente no site e redes sociais oficiais da Prefeitura de Araxá.