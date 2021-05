Sinplalto fecha acordo com New Life/Dom Bosco para atendimento aos associados

Os Servidores Públicos de Araxá vão poder contar agora com um novo modelo de atendimento à saúde, junto ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Câmaras e Autarquias do Planalto de Araxá (Sinplalto). Em continuidade a melhoria dos serviços ofertados aos associados, o Sindicato, após quatro anos de funcionamento do Sistema Integrado de Assistência à Saúde do Servidor (SIASS), ampliou esse trabalho.

O Presidente Hely Aires assinou o novo acordo nessa semana em reunião no Hospital Dom Bosco, com a Diretora Presidente, Leticia Valle de Aguiar Nunes, e o Diretor Comercial da New Life Saúde, Lucas Carlos Assis. Hely destaca o empenho de toda a diretoria do Sindicato na ampliação do Sistema de Saúde do Servidor. A partir de agora todos os servidores filiados ao Sinplalto/Cosprema terão automaticamente suas carteiras New Live Saúde/Dom Bosco sem pagar nenhuma taxa a mais do que que a mensalidade do Sindicato, que hoje é de R$ 34.93. A mensalidade não teve reajuste neste ano.

Dessa forma, o servidor associado agora pode consultar nos finais de semana e feriados no Hospital Regional Dom Bosco. Segundo Hely, o novo modelo ainda não é o ideal que o Sindicato quer para seus associados, mas já representa uma evolução dos serviços que estão à disposição dos servidores. “Sem dúvida foi o melhor negociado até agora e vamos continuar buscando melhores”, destacou o Presidente, que ainda espera que após esta expansão o programa tenha uma adesão, já que quanto mais servidores aderirem, mais benefícios podem ser negociados.

O sistema New Life/Dom Bosco ainda tem um amplo leque de profissionais de saúde que atendem em diferentes clínicas e consultórios da cidade, além de laboratórios. Oferece ainda descontos em uma grande rede de empresas parceiras. O sistema também tem Seguro Funeral. Todos os benefícios, pagamentos e outros serviços podem ser diretamente descontados em folha, facilitando o acesso do servidor.

Além de consultas em hospitais e consultórios, o Cartão oferece procedimentos, internações e tratamentos, Seguro de Vida e Seguro Funeral. Na sexta-feira, 07 de maio, às 15h, o Sinplalto e representantes do Hospital Dom Bosco e Cartão New Life Saúde vão apresentar, numa Coletiva de Imprensa, detalhes do acordo e esclarecer dúvidas dos servidores a respeito do novo modelo de serviço.

Hely destaca o empenho de toda a diretoria do Sindicato na ampliação do Sistema de Saúde do Servidor, destacando a participação da Diretora de Saúde e Condições de Trabalho, Doutora Juliana Guaraldo, pela busca de parcerias e benefícios para a categoria.