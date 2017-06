Sinplalto lança Sistema Integrado de Assistência à Saúde do Servidor

SIASS têm a maior rede de profissionais na área da saúde credenciados na região, três hospitais disponíveis, atendimento odontológico gratuito e instituto do coração.

São mais de duzentos médicos credenciados em toda a região, três hospitais, quatro laboratórios, atendimento odontológico gratuito e o mais moderno instituto do coração do interior de Minas Gerais.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araxá e Região (Sinplalto) inaugura nesta sexta-feira, 30, um dos mais completos programas de saúde do Estado. O Sistema Integrada de Assistência à Saúde do Servidor (SIASS) visa promover ações de saúde ao funcionalismo público municipal, nas questões relacionadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças, e oferecer aos seus filiados diversos atendimentos e serviços médicos em todas as especialidades por um custo social reduzido.

O SIASS funcionará como um de núcleo de atenção à saúde do servidor. A partir do acompanhamento dos servidores que aderirem ao programa são desenvolvidas ações gratuitas de promoção da saúde, prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e de promoção à qualidade de vida. O trabalho tem como estratégia conhecer a realidade dos servidores e suas famílias, por meio de cadastramento e diagnóstico de suas características sociais, demográficas e epidemiológicas; organizando o fluxo de encaminhamento para os demais níveis de atendimento, quando se fizer necessário. Os valores cobrados nessas parcerias terão descontos em relação aos valores praticados em atendimento particular e convênios.

O presidente do Sinplalto, HelyAires, ressalta que o SIASS é um projeto inédito em Minas Gerais. “O Sindicato tem uma responsabilidade muito grande na vida do servidor público e não temos medido esforços para transformar esse compromisso em ações concretas. Nossa caminhada na direção da consolidação de um inédito programa de assistência à saúde para nossos associados se concretiza com a implantação do SIASS – Sistema Integrado de Atendimento de Saúde do Servidor. Um projeto de muito sucesso já desenvolvido em diversos municípios no sul do país e que tem tido uma grande aceitação dos servidores e diversos elogios dos profissionais da área da saúde.”

De acordo com o sindicalista, o programa que será instrumento essencial para o desenvolvimento da Qualidade de Vida do trabalhador, por meio de ações que promovam a saúde e a prevenção de doenças.

“Através do SIASS, o associado e sua família terão a disposição um atendimento especial prestado por uma equipe multiprofissional de saúde e acesso a uma variedade de médicos especializados, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, clínicas, laboratórios e hospitais capacitados e prontos para cuidar da saúde do servidor com toda resolutividade necessária.”

Hely destaca que o SIASS será um projeto exclusivo para os servidores públicos municipais. “Ao longo dos últimos anos, conquistamos avanços importantes nas questões trabalhistas do funcionalismo público. Com a implantação do SIASS, o Sinplalto avança também nas questões sociais que há muitos anos reivindica o funcionalismo. Esse programa foi elaborado com muito profissionalismo e dedicação, justamente para suprir essa demanda. Com o nosso programa, nossos servidores terão acesso a uma rede de atendimento de saúde completa e a garantia de qualidade de vida que sempre mereceu. É com essa disposição para muitas lutas trabalhistas e também focado no bem-estar dos trabalhadores e seus dependentes, é que aproveito a oportunidade para convidar a todos os servidores públicos municipais para que se associem ao Sinplalto e tenham acesso ao mais completo programa de saúde da nossa região”, afirma o presidente.

Convênio Unip

O Sinplalto também assinará nesta sexta-feira, 30, um convênio com a Universidade Paulista (UNIP). Uma parceria para especialização e graduação do funcionalismo público municipal, onde os servidores filiados e seus dependentes terão acesso a cursos de diversas áreas om descontos nas mensalidades nos diversos cursos superiores oferecidos.

Inauguração SIASS

Data: 30/06

Horário: 08h às 18h

Local: Rua João Magalhães, 54, – Bairro João Ribeiro – Araxá-MG