Sistema de videomonitoramento de Araxá será ampliada e também contemplará a zona rural

A rede de videomonitoramento de Araxá vai ganhar mais 25 câmeras que serão adquiridas pela Prefeitura de Araxá, por meio de licitação autorizada pelo prefeito Robson Magela. Com os novos equipamentos, o município contará com 80 câmeras, sendo que entre 10 e 15 delas serão para monitorar a zona rural.

“O incremento da rede de videomonitoramento da cidade reflete a preocupação do prefeito Robson Magela com a segurança não só dos araxaenses como também dos turistas”, afirma o secretário municipal de Segurança Pública, major Eurípedes Lemos.

De acordo com ele, a secretaria realizou um estudo em conjunto com a Polícia Militar para reforçar o videomonitoramento nos pontos com maior índice de ocorrências. “É uma ferramenta importante na prevenção e combate aos crimes nessas áreas. Aqui mesmo temos exemplos de vários crimes que foram elucidados com a ajuda das imagens captadas por essas câmeras de segurança”, explica o secretário.

Na zona rural, as câmeras serão instaladas em pontos estratégicos das principais estradas vicinais que dão acesso à cidade. “A ideia é colocar torres com placas de captação de energia solar que irão abastecer as baterias dessas câmeras. As imagens captadas serão transmitidas via satélite para os computadores da Central de Videomonitoramento”, acrescenta major Lemos..

As 25 câmeras terão tecnologia mais moderna, que possibilita visão panorâmica e aproximação de lente (zoom) a um objeto ou rosto que esteja a até quatro quilômetros de distância. A previsão é que até meados de maio as novas câmeras sejam instaladas.

“O videomonitoramento é uma ferramenta que contribui bastante para a segurança do cidadão, além de dar mais efetividade aos trabalhos da nossa secretaria quanto das polícias, permitindo mais efetividade na resolução de ocorrências”, conclui o prefeito Robson Magela.