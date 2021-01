Situação de galpões de reciclagem interditados no DI é tratada pela nova gestão

O prefeito de Araxá, Robson Magela, e o vice e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, promoveram o primeiro atendimento público do novo governo com catadores de materiais recicláveis que trabalham no Distrito Industrial (DI). Atualmente, os galpões estão interditados, o que impossibilita a geração de renda e melhores condições de trabalho dos catadores. A reunião aconteceu na sede da prefeitura na manhã desta segunda-feira (4).

De acordo com os representantes, é necessária uma série de adequações em relação à segurança e a liberação do Corpo de Bombeiros, por meio do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para a liberação dos galpões.

“Estamos muito satisfeitos em poder conversar com o prefeito. Nas gestões passadas isso nunca foi possível. Tenho certeza que essa realidade será diferente com o novo governo”, destacou Reilda Maria, uma das representantes dos catadores de materiais recicláveis.

O prefeito Robson Magela designou a secretária de Ação Social, Cristiane Gonçalves, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, e o procurador-geral Rick Paranhos para promover uma solução a curto prazo com o objetivo de atender as demandas dos catadores. “Vamos buscar soluções para oferecer melhores condições dignas a esses trabalhadores”, concluiu Robson Magela.