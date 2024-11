Solenidade de Entrega de Honrarias do Legislativo Municipal será realizada no dia 6 de novembro

No dia 6 de novembro de 2024, a Câmara Municipal de Araxá realizará mais uma solenidade para a entrega de honrarias. O evento ocorrerá no Teatro CBMM e homenageará personalidades que se destacam na cidade de Araxá, com a outorga da Medalha Dom José Gaspar, do Título de Cidadania Honorária e da Medalha Geraldo Porfírio Botelho, que será entregue pela Associação da Imprensa Araxaense (AIA).

A Medalha Geraldo Porfírio Botelho foi criada em 2012 para reconhecer o trabalho de representantes da área da comunicação social que se destacam na imprensa virtual, escrita, falada e televisiva.

A Medalha Dom José Gaspar é uma honraria que reconhece o trabalho de pessoas que se destacam por sua atividade profissional, conduta de vida positiva e exemplar, ou por seu desempenho social e filantrópico.

Já o Título de Cidadania Honorária foi instituído com o objetivo de reconhecer o mérito de cidadãos que tenham prestado relevantes serviços à comunidade de Araxá, mesmo sem terem nascido na cidade.

Cada um dos quinze (15) vereadores indicou uma personalidade para ser homenageada com a Medalha Dom José Gaspar e outra para receber o Título de Cidadania Honorária.

Acompanhe as redes oficiais da Câmara Municipal de Araxá e fique por dentro de como será este evento de grande importância para o Legislativo Municipal.