Startup Weekend incentiva o empreendedorismo e inovação em Araxá

Um encontro de ideias inovadoras e muita vontade de empreender. Foi assim a 3ª edição do Startup Weekend 2019 realizado no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá). O evento reuniu 62 participantes e teve o desenvolvimento de nove projetos. Durante três dias, as equipes foram capacitadas para o empreendedorismo em busca de soluções.

Neste ano, o facilitador do evento foi João Miguel Silva Abreu. Ele conduziu os participantes nem uma jornada de 54 horas em que as ideias foram colocadas à prova. Um time de 10 mentores trabalhou para direcionar as equipes nesse desafio.

De acordo com o organizador líder, Felipe Rosa, a comunidade araxaense está percebendo que tecnologia e inovação são ferramentas importantes, não só para o comércio, mas também para a educação.

Felipe Rosa destaque que o Startup Weekend 2020 pode acontecer em agosto. “Acredito que a organização do ano que vem vai contar com novos membros. Isso é muito bom porque vem a soma de novas ideias e perspectivas para Araxá, nesse evento que é o maior do mundo em empreendedorismo”, afirma o organizador.

Os jurados dessa edição foram os empresários Joel Maciel e Valda Sanches, além da advogada Camila Arantes. Eles foram responsáveis pela avaliação dos projetos e anunciaram os vencedores.

Startups validadas

PetOn

Self’Tex

Nossa Horta

Vizualize

Construaí

IHealthy

Learning XP

Organizzei

Terceirão

Classificação

1º lugar – Nossa Horta

2º lugar – Vizualize

3º lugar – Self’Tex

Menção Honrosa – PetOn