Suspeito de roubo é preso pela Polícia Militar

Nesta quarta-feira (7), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Vila Universitária, local em que havia ocorrido um roubo. Segundo as vítimas, estavam embarcando seus pertences no carro para uma viagem, quando foram surpreendidas por dois autores em uma motocicleta. Eles anunciaram o assalto, estando um deles de posse de um revólver.

Os autores subtraíram diversos pertences das vítimas e evadiram em seguida. De imediato, a Polícia Militar iniciou rastreamentos logrando êxito em localizar e apreender a motocicleta utilizada pelos autores. A PM também apreendeu diversos objetos das vítimas abandonados em um matagal no final da Rua Travessa Piauí.

Também foi localizado e apreendido um veículo em uma residência no bairro Max Neumann que teria sido utilizado para dar fuga aos autores, após estes abandonarem a motocicleta.

De posse de imagens de câmeras localizadas próximo do local do fato, foi possível identificar um terceiro autor que teria vigiado o veículo das vítimas até o momento do roubo. O suspeito, de 31 anos, foi localizado e preso. Rastreamentos seguem no intuito de localizar os outros dois autores, os quais já foram identificados.