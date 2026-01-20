Tarifa Social: cerca de 8 mil famílias de Araxá estão aptas a receber descontos na conta de luz em 2026

Com as mudanças que entraram em vigor este ano, cerca de 8 mil famílias de Araxá estão aptas a receber descontos na conta de energia elétrica por meio do programa federal Luz do Povo. Conforme a coordenadora do Cadastro Único (CadÚnico) da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cristiane Gonçalves, para garantir o benefício, a principal exigência é manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

Ela explica que, desde o ano passado, o programa Luz do Povo ampliou o alcance da Tarifa Social e garante isenção total da conta de luz para consumo de até 80 kWh por mês para famílias com renda per capita de até meio salário-mínimo, incluindo beneficiários do Bolsa Família. Caso o consumo ultrapasse esse limite, o pagamento é feito apenas sobre a diferença.

O benefício da isenção total na conta de luz, também contempla famílias que compostas por idosos e/ou pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Também têm direito famílias com renda de até três salários-mínimos que possuam pessoa com deficiência que dependa de equipamentos elétricos para tratamento ou sobrevivência.

Com as novas regras em vigor a partir deste ano, consumidores inscritos no CadÚnico, com renda entre meio e um salário-mínimo per capita, também têm desconto de 11,8% na conta de Energia para o consumo de até 120kWh/mês.

De acordo com Cristiane, o desconto é aplicado de forma automática, desde que os dados do CadÚnico estejam corretos. Por isso, a Secretaria de Assistência Social orienta que a população procure o CRAS ou núcleo de convivência mais próximo para conferir se o endereço e as informações familiares estão atualizadas. A recomendação é levar um comprovante recente de energia elétrica, mesmo que a conta não esteja no nome do beneficiário.

“A atualização do CadÚnico é essencial para que o desconto seja aplicado corretamente. Mudanças de endereço, composição familiar ou renda precisam ser informadas para evitar que o benefício continue vinculado a um endereço antigo ou seja suspenso”, esclarece.

Além dos descontos na conta de energia, o CadÚnico é a porta de acesso a outros benefícios sociais, como ID Jovem, gratuidade ou desconto em passagens intermunicipais e interestaduais, benefícios para a pessoa idosa, além de cursos e atividades oferecidos nos equipamentos sociais do município.

Para inclusão ou atualização cadastral, é necessário apresentar RG, CPF, certidão de nascimento dos membros da família, comprovante de residência atualizado, declaração escolar e comprovante de vacinação emitido pela ESF da área de residência.