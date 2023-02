Teatro será apresentado para 2.200 alunos no projeto TRI CICLO Espetáculos

Duas peças teatrais, uma em cada município. Esse é o começo do projeto TRI CICLO Espetáculos em fevereiro de 2023. Iniciando com a Cia Deu Na Telha (Araxá) em Perdizes/MG apresentando o espetáculo “Retalhos de História” para alunos da Escola Municipal Lúcio dos Santos e da Escola Municipal Olinda Maria da Cunha. Nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro é a vez de cinco escolas municipais de Araxá com o Grupo Maria Cutia (Belo Horizonte) e a apresentação “ParaChicos”. A previsão é de atender, nas duas cidades, duas mil e duzentas crianças.

Realizado pela Tri Ciclo Produções, o projeto TRI CICLO Espetáculos é executado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura – 10º Projeto TRI CICLO Espetáculos, PRONAC 202593 – Ministério da Cultura. Patrocínio: CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração) e Bem Brasil Alimentos. Apoio: Prefeitura Municipal de Araxá.

Retalhos de Histórias – Cia Deu Na Telha (Araxá)

O imaginário popular é a fonte de muitos causos e lendas que ouvimos desde a nossa infância. Estórias que marcam momentos e situações. E que, da mesma forma que elas aparecem na nossa vida, se não forem registradas, podem se perder no tempo e deixar de encantar outras gerações. A peça “Retalhos da História” resgata causos típicos de Minas Gerais, em especial, lendas que são tradicionais no interior, encenando as estórias de forma musical e bem humorada. Uma contadora de histórias usa os retalhos e a costura para contar essas histórias.

ParaChicos – Grupo Maria Cutia (BH)

Uma viagem pelo cancioneiro de Chico Buarque com o olhar lúdico da palhaça Begônia (Mariana Arruda). Em cena, canções como “João e Maria” e “Valsa dos Clowns” e clássicos das trilhas de Os Saltimbancos e Os Saltimbancos Trapalhões. Depois de anos de pesquisa sobre a obra do compositor, em 2017 o Grupo estreou “ParaChicos”, espetáculo construído a partir de memórias buarqueanas de criança e de palhaça. Nele Mariana vive o sonho de menina de querer ser bailarina e a transformação em palhaça, entrando no mundo do Circo Roliúde em uma grande homenagem aos Trapalhões e aos palhaços do Circo Brasileiro.

Toda a programação é gratuita! E tem cronograma para toda a família. No dia 17 de fevereiro abrimos o Carnaval em Araxá. Começando com o cortejo do bloco Magnólia (BH) às 19 horas, saindo de frente o Teatro Municipal Maximiliano Rocha até o estacionamento do estádio Fausto Alvim, com repertório de Jazz. No palco montado no estacionamento do Estádio uma super estrutura recebe os foliões com mais duas atrações: às 20 horas o show do bloco Havayanas Usadas (BH), e em seguida a atração araxaense grupo DennissambA num repertório com estilos variados. Serão quatro horas e meia de folia na sexta-feira de Carnaval (17 de fevereiro).

Estrutura

Venha cair na folia com a gente! No estacionamento do Estádio Fausto Alvim haverá tendas, praça de alimentação com cardápio de opções diversas de comidas e bebidas, área kids, banheiros e muito mais. Para quem quiser acompanhar todo o trajeto da primeira atração, o bloco Magnólia sairá da porta do Teatro Municipal Maximiliano Rocha (avenida Antônio Carlos, s/nº) às 19 horas, em ponto, com destino final no estacionamento do Estádio.

Serviço

TRI CICLO Espetáculos

Data: 8 a 17 de fevereiro de 2023

Local: Araxá e Perdizes/MG

Entrada Gratuita