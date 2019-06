Terceira Idade: Instituto Consciência & Ação abre inscrições para cursos gratuitos

O Instituto Consciência & Ação (IC&A) está com inscrições abertas para o Projeto Qualidade de Vida Começa Comigo. Os cursos são voltados para pessoas acima de 50 anos. A ação tem o objetivo de integrar os idosos no meio social por meio de atividades para melhorar a memória, atenção, trabalhar questões sociais e familiares, a saúde física, mental e financeira, além da formação cidadã.

As atividades e oficinas serão realizadas na sede do IC&A, que fica na rua Perdizes 450, Centro.

Na fase II do projeto, haverá atividades e oficinas do projeto de 2018, tais como; a Terapia Comunitária integrativa e Troca de Bagagem, Jogos Cognitivos, Artesanato, Alimentação Saudável, Direitos Humanos e Cidadania, Orientação Financeira, com o acréscimo, em 2019, da roda Música e Movimento, Homeopatia e Orientação Jurídica.

Inscrições

Os interessados devem comparecer à sede do Instituto, em horário comercial, munidos de Carteira de Identidade. Mais informações pelo telefone 3661-6126.

Todas as atividades são gratuitas e as atividades contam com instrutores voluntários qualificados.