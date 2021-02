Trânsito interrompido em pontos do Centro e do bairro Francisco Duarte para reparos

O trânsito em alguns pontos do Centro e do bairro São Francisco estão sendo interrompidos durante esta semana para a execução de reparos nas redes de água e esgoto. Os trabalhos contam com apoio da Assessoria Municipal de Trânsito e Transportes (Asttran).02/02 – Fechamento da rua Virgílio de Abreu, 473, entre a avenidas Getúlio Vargas e Prefeito Aracely de Paula, das 7h às 12h.02/02 – Fechamento da rua José Ângelo de Moura, 30, entre as ruas José Gonçalo dos Santos e Corina Maria Luiza, no bairro São Francisco, das 13h às 18h.03/02 – Fechamento da rua Calimério Guimarães, 1.452, entre a rua Cristino da Silva Cardoso, sentido avenida Capitão Belarmino de Paula Machado, das 7h às 17h.