Trânsito na Hitalo Ros já funciona em meia pista para obras de duplicação

O trânsito na avenida Hitalo Ros está sendo feito em meia pista a partir desta quinta-feira (1º) em decorrência da duplicação das obras de duplicação da via, com fluxo direcionado somente para quem sobe sentido acesso aos bairros dos setores Norte e Leste.

Para quem precisa descer sentido Centro, devem utilizar a rua da Banheira e depois as opções pela rua Alexandre Gondim ou pela alça da avenida Dâmaso Drummond que dá acesso à avenida Senador Montandon.

Para garantir a fluidez do trânsito, agentes da Assessoria de Transportes e Trânsito (Asttran) prestam apoio no local, além das sinalizações implantadas.

Já os ônibus de viagens saem da rodoviária com destino às BRs-262 e 146 (trevo Araxá / Patos de Minas / Belo Horizonte), devem trafegar pelas avenidas Danilo Cunha, Pedro de Paula Lemos, Francino Ferreira da Silva e Tenente-Coronel Hermenegildo Magalhães.

A previsão é de que a interdição dure até 7 meses. O secretário municipal de Segurança Pública, major Eurípedes Lemos, ressalta que os motoristas devem ter atenção redobrada à sinalização para evitar acidentes.

“A duplicação da Hitalo Ros é uma obra muito importante para a mobilidade urbana e a Administração Municipal está com outras obras na região, todas com interferências no trânsito da cidade. Temos a retirada do barranco na avenida Dâmaso Drummond (próximo à escadaria do Parque do Cristo) e construção de calçada na alameda Helena Ferreira de Morais, conhecida como acesso à Igreja de Fátima. Quem transita pelas vias deverá ter paciência, obras causam transtornos, mas dentro de alguns meses, estará tudo pronto e tenho certeza que a população vai ficar satisfeita com o resultado”, reforça o secretário.