Transitolândia de Araxá está em fase final de implantação

Representantes da Câmara Municipal estiveram no 37º Batalhão de Polícia Militar, nesta segunda-feira (8), para uma visita ao espaço do Projeto Transitolândia. O Legislativo foi representado pelo presidente Roberto do Sindicato (PMN) e pelo diretor de Comunicação Institucional, Mauro Chaves. O Prefeito Aracely de Paula também participou da visita às instalações.

A comitiva foi recebida pelo comandante do batalhão, tenente-coronel Fernando Marcos dos Reis. O Projeto Transitolândia visa trabalhar a educação voltada para o trânsito com crianças e adolescentes, abordando assuntos como cidadania e boa convivência no tráfego urbano, uso do cinto de segurança, importância da travessia na faixa de pedestres, maneiras de evitar riscos para condutores e transeuntes, etc.

Em outubro de 2019, a Casa da Cidadania aprovou proposição de autoria do Poder Executivo, que autorizou a celebração de Termo de Fomento com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá (Consep) para contribuição no valor de R$ 125 mil, como forma de apoiar a conclusão do projeto, que atualmente se encontra na fase final de implantação.