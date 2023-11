Trecho da avenida do Comboio fica parcialmente interditado a partir de quinta (17)

A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que o trânsito de veículos será parcialmente interditado na avenida José Ananias de Aguiar (Comboio), na região da rotatória de acesso às avenidas Prefeito Aracely de Paula e João Paulo II, pista sentido bairro Boa Vista.

A interdição inicia na manhã de quinta-feira (16) e está prevista para terminar no fim do dia de sexta-feira (18). O local vai receber intervenções da rede de drenagem de água pluvial. Agentes do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans) estarão no local para monitoramento e orientação.