Trecho da avenida Senador Montandon próximo ao Viaduto José Domingos Filho fica interditado na madrugada desta quarta

A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que nesta quarta-feira (25), a partir das 4h, a avenida Senador Montandon fica interditada nos dois sentidos na altura do número 14, para obras de conclusão do viaduto José Domingos Filho. A liberação está prevista para as 6h.

O Trânsito no sentido Centro / Bairro será desviado para a rua Belo Horizonte.

Já no sentido Bairro / Centro, para quem desce a avenida Hitalo Ros, deve seguir descendo a alça com acesso à avenida Dâmaso Drummond.