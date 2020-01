Tri Ciclo inicia ano com atração circense em vários locais de Araxá

Dando continuidade na ação iniciada em novembro do ano passado em Araxá/MG, levando espetáculos gratuitos em escolas e instituições, o projeto Tri Ciclo Espetáculos retorna na primeira quinzena de fevereiro com uma nova apresentação em locais diferentes da cidade. Serão nove apresentações da Cia Los Circo Los, como na Praça Dom Bosco, escolas e instituições do município. Entre os dias 08 e 12 de fevereiro de 2020 a atração circense “Circulando” resgata a precisão nos movimentos, que demonstra que a cultura encanta, por onde passa.

O malabarismo da trupe de Campinas/SP esmiúça a apresentação de acordo com a quantidade de objetos que eles equilibram em cada número: um no começo, de três a cinco no meio e de sete em diante no fim. E para quem curte participar, a plateia faz parte do picadeiro.

O projeto Tri Ciclo Espetáculos tem como patrocinadoras a Bem Brasil Alimentos e a CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração). Ação conjunta e continuada com o trabalho que foi realizado no mês de novembro em Araxá e Perdizes. Iniciativa cultural totalmente gratuita ao público realizada através da Lei de Incentivo à Cultura, Pronac 191007.

Resultados 2019

170 participantes das 5 oficinas; 8.094 espectadores em 36 apresentações; 13.366 pessoas em 14 shows de música, teatro e circo. Totalizando 21.630 espectadores nas cidades de Araxá, Brasilândia de Minas, João Pinheiro, Perdizes, Sacramento e Salitre de Minas.