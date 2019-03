Triângulo Mineiro ganha novas trilhas no Parque Estadual do Pau Furado

O Parque Estadual do Pau Furado, no Triângulo Mineiro, ganhou duas novas atrações, com início da visitação das Trilhas do Angico e Prainha, celebrando também a abertura da VIII Semana das Águas e das Florestas, na sede da unidade de conservação, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O público poderá conhecer os locais das 8 às 17h.

Um dos destaques é um painel interpretativo sobre o geosítio Prainha, com informações sobre a origem dos terrenos, rochas e fenômenos (geologia) do parque. A estrutura é um dos resultados de uma pesquisa de pós-doutorado feita no local e foi instalada para a reabertura das trilhas.

A gerente do Parque Estadual do Pau Furado, Eliete Souza Vilarinho, explica que, atualmente, apenas as Trilhas do Córrego do Marimbondo e da Cachoeira do Marimbondo estavam abertas à visitação. “Havia uma pressão muito positiva do nosso público para a visitação em outros locais. A Trilha do Angico foi fechada por cerca de dois anos e meio, para manutenção e melhorias na segurança para o uso público”, diz.

A Trilha da Prainha possui 1.150 metros e é classificada como “fácil”. A caminhada começa na sede do Parque e termina na Prainha. A Trilha do Angico tem um trajeto de 5 mil metros e tem um nível de dificuldade considerado “difícil”.

Abertura

A solenidade de abertura das novas trilhas também marcou o início das comemorações do Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22/3, e do Dia Internacional das Florestas, comemorado em 21/3. Participaram cerca de 100 pessoas em uma caminhada na trilha que finaliza na Prainha, às margens do Rio Araguari.

A solenidade marcou, ainda, o início da revitalização da sede do Parque Estadual do Pau Furado. Serão executadas obras de paisagismo, urbanização, com reforma e manutenção do pátio e suas estruturas, além do escritório, construção da casa de apoio e manutenção do auditório e da rede de segurança.

O trabalho vai ser executado com recursos provenientes do cumprimento de condicionante do licenciamento de obras do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia. O valor investido é de R$ 686.060,51.

Funcionamento

O Parque Estadual do Pau Furado tem acesso gratuito e fica aberto ao público de terça a domingo, e feriados, de 8 às 16h, com a entrada de visitantes limitada até 15h. De terça a sexta-feira, o atendimento é realizado exclusivamente por agendamento prévio. Aos sábados, domingos e feriados, o parque atende ao público em geral e não necessita de prévio agendamento.

O Pau Furado é a primeira unidade de conservação estadual criada no Triângulo Mineiro, em 2007, e possui 2,2 mil hectares de área. Está situado nos municípios de Uberlândia e Araguari e abriga importantes remanescentes do Cerrado, numa das regiões do Estado mais atingidas pelo desmatamento ao longo dos anos e onde o Instituto Estadual de Florestas tem priorizado a conservação.