23ª Edição do Encontro da Hotelaria em Araxá debate principais tendências e inovações do setor

Araxá foi palco da 23ª edição do Encontro da Hotelaria, realizada nos dias 1º e 2 de novembro no Tauá Grande Hotel. O evento, considerado o maior do setor em Minas Gerais, reuniu profissionais, especialistas e autoridades para debater as principais tendências e inovações da hotelaria.

Com a escolha de Araxá como sede, o encontro não apenas reafirmou a importância da cidade no cenário turístico estadual e nacional, mas também destacou seu potencial para sediar grandes eventos. A cidade já é conhecida pela realização de eventos, como o FliAraxá, a Expoqueijo e a Copa do Mundo de Mountain Bike, consolidando-se como um destino estratégico para o turismo.

Durante dois dias, os participantes puderam se envolver em palestras enriquecedoras e sessões de networking, que proporcionaram valiosas trocas de experiências e conhecimento. As discussões abordaram desde as novas tecnologias no setor até estratégias para melhorar a experiência do cliente, refletindo as necessidades atuais do mercado.