Secretaria de Turismo lança mascote e população poderá escolher nome do personagem

A Secretaria Municipal de Turismo lançou o novo mascote oficial do turismo de Araxá. Representado por um lobo-guará, o personagem foi desenvolvido para fortalecer a identidade turística do município e terá o nome escolhido pela própria população, por meio de enquete nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

O lobo-guará foi escolhido por ser um dos símbolos mais marcantes do Cerrado brasileiro, bioma presente na região de Araxá. Além da ligação com a fauna regional e a preservação ambiental, o animal representa características associadas à cidade, como acolhimento, autenticidade e conexão com as raízes mineiras.

A secretária municipal de Turismo, Alda Sandra Barbosa Marques, destaca que a proposta é criar uma comunicação mais próxima e acessível com a população.

“A criação do mascote fortalece a identidade turística de Araxá e aproxima ainda mais a comunidade das ações desenvolvidas pela Secretaria. É uma forma moderna e afetiva de valorizar nossa cultura, nossas riquezas naturais e divulgar o município”, afirmou.

O mascote será utilizado em campanhas turísticas, eventos culturais, materiais educativos, redes sociais, vídeos institucionais e ações voltadas à educação patrimonial e ambiental. A proposta também prevê a presença do personagem em materiais físicos, como folders, banners, camisetas, brindes e sinalizações turísticas.

A escolha do nome acontecerá por meio de enquete nos stories das redes sociais oficiais da Prefeitura. Entre as opções disponíveis estão:

• Guaxá

• Turi

• Guaraxá

A participação popular busca fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade e tornar o mascote uma figura reconhecida tanto pelos moradores quanto pelos visitantes.

Além das ações ligadas ao turismo, o personagem também poderá futuramente participar de campanhas educativas, culturais e ambientais desenvolvidas em parceria com outras secretarias do município.