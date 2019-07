Triunfo Concebra abre inscrições para curso de qualificação para Pessoas com Deficiência (PcD)

A Triunfo Concebra abre inscrições para nova turma do Programa Triunfar que oferece curso gratuito de qualificação para 20 pessoas com deficiência ingressarem no mercado de trabalho. O programa que é realizado em parceria com a SENAI/FIEMG para a formação em assistente administrativo, com a duração de quatro meses. As inscrições para a turma de qualificação estarão abertas até o dia 02/08, no SESI/SENAI, em Araxá.

O aluno será qualificado para executar trabalhos pertinentes às áreas administrativas de indústrias e departamentos comerciais, de acordo com a legislação vigente, procedimentos internos, normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho com aulas de segunda, terça e quarta-feira das 13 às 17h.

Esta é a segunda edição do Programa Triunfar, na primeira turma 32 estudantes saíram capacitados, sendo em Goiás e Minas Gerais. A Concebra acredita que é uma oportunidade para formação de cidadãos prontos para o mercado de trabalho e para a vida.

Inscrições

O interessado deve ser maior de idade e comparecer no local com documentos pessoais (original e cópia legível), comprovante de residência (no nome do candidato), comprovante de escolaridade e e atestado de deficiência emitido há, no máximo, 1 ano.

Local: Secretaria do SESI/SENAI Araxá (Av. Abrão José Bittar, 405 – Jardim Residencial Bela Vista) – Responsáveis: Dalva, Brendha, Soraya ou Ana.

Horário: 7h às 22h (segunda a sexta-feira)

Telefone: (34) 3662-3038 | (34) 3662-4194

Sobre o Programa Triunfar

O programa é dividido em duas turmas de 20 alunos cada, em Goiás e Minas Gerais, com duração de aproximadamente em 4 meses. Com a conclusão da turma de 2018 e com a nova turma em 2018, ao total, 80 pessoas com deficiência serão qualificadas pelo projeto para ingressarem no mercado de trabalho.

Com o Triunfar, a Concessionária reforça o objetivo 4 presente entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) referente a Educação e Qualidade para assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. A Concessionária participa da Rede Brasil do Pacto Global.