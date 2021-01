UAB em Araxá oferta cursos superiores gratuitos de Letras e Computação

Estão abertas até 21 de janeiro as inscrições para cursos superiores gratuitos de licenciaturas em Letras e em Computação ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), na modalidade Ensino a Distância (EAD). A iniciativa é uma parceira da Secretaria Municipal de Educação com o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Araxá.

São 40 vagas para cada curso e o valor das inscrições é R$ 50, através do site www.iftm.edu.br/ingresso. Podem se inscrever candidatos que concluíram o ensino médio e tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 e 2019, ou portador de diploma de graduação.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelos e-mails: [email protected] e [email protected] ou pelos telefones (34) 3691-7043, (34) 98858-3936 e (34) 98836-2441 (WhatsApp).