Unidades do Senac Regional Triângulo ofertam cursos gratuitos

As unidades do Senac Regional Triângulo (Araxá, Coromandel, Ituiutaba, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia) e também Venda Nova, situada em Belo Horizonte, estão com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos, em áreas de gestão, informática, hospitalidade, dentre outras.

Para participar do Programa Senac de Gratuidade(PSG), é necessário fazer o pré-cadastro no site: www.mg.senac.br/programasenacdegratuidade . Posteriormente, o interessado deve ir até a unidade do Senac e levar a documentação a fim de efetuar a matrícula. O Programa Senac de Gratuidade é voltado para alunos que estejam cursando, ou já tenham concluído, a educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados. É importante ressaltar que aqueles que satisfizerem as duas condições – aluno e trabalhador – terão prioridade. Inteiramente gratuitos, os cursos incluem o material didático padrão do Senac em Minas.

Maria Aparecida Basílio, Consultora de Negócios do Senac em Uberaba, ressalta que as vagas são preenchidas rapidamente visto a qualidade dos cursos. De acordo com a Consultora, esse cadastro realizado no site não garante a reserva de vaga ou prioridade de matrícula, mas proporciona agilidade no processo de inscrição quando no comparecimento à unidade. “Para ter a vaga garantida, é necessário que o candidato compareça no Senac com a cópia dos documentos originais exigidos para a matrícula”, explica.

Como participar

Para se candidatar às vagas disponíveis, o interessado deve possuir renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos federais. Ou seja, o candidato deverá somar a sua renda com a de todos que vivem na sua casa e dividir pela quantidade de pessoas que ali residem. Esse valor final não pode ser maior do que dois salários mínimos federais. “Ao fazer a matrícula, é importante verificar o pré-requisito de cada curso”, lembra Khelly Honório, da Central de Atendimento do Senac em Uberlândia.

Mais informações: 0800 724 4440