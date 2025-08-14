Vacinação antirrábica começa pela zona rural de Araxá na segunda (18)





A Prefeitura de Araxá, por meio da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, inicia na próxima segunda-feira, 18 de agosto, a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 na zona rural. Quatro equipes vão percorrer, diariamente, as comunidades do município até 12 de setembro, período previsto para a cobertura rural.

Em 2024, a campanha imunizou 3.616 animais na zona rural (sendo 3.163 cães e 453 gatos). A meta total deste ano, incluindo zona urbana, é imunizar 17 mil animais (sendo 14.365 cães e 2.635 gatos).

Tiago Nessrala Rodrigues, agente de combate às endemias, explica que todos os cães e gatos a partir de 3 meses de idade, devem ser vacinados uma vez por ano. “A raiva é uma zoonose grave, com letalidade próxima de 99%. Mesmo não sendo comum na nossa região, o contato de cães e gatos da zona rural com animais silvestres, como morcegos e primatas, mantém o risco. Vacinar é proteger a família e a comunidade”, explica Tiago.

Ele orienta que a população rural deve deixar as porteiras destrancadas e facilitar o acesso à propriedade no dia da vacinação. No momento da vacinação, é importante manter o animal contido (coleira/guia) para agilizar a aplicação e evitar fugas. Não serão vacinados fêmeas prenhas ou animais com doenças graves (ex.: doença do carrapato descompensada).

A programação da zona urbana será informada assim que a etapa rural estiver concluída. Acompanhe o roteiro diário das equipes nos canais oficiais da Prefeitura de Araxá.

Primeiras frentes de cobertura (zona rural)

• Equipe 1: região do posto da PRF, próximo ao Miguelinho, lado esquerdo da BR

• Equipe 2: Estrada da Serra da Ventania, divisa Araxá/Sacramento

• Equipe 3: sentido Mourão Rachado, partindo do final da Terêncio Pereira

• Equipe 4: fazendas na região da Bem Brasil, à direita na rodovia