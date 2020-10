Vagas para Graduação em Engenharia de Minas do CEFET-MG Araxá

A graduação em Engenharia de Minas do Cefet-MG no campus Araxá está com inscrições abertas para novos alunos. As possibilidades de ingresso são duas: 1) por meio do processo seletivo do 2º semestre letivo de 2020, ou 2) a partir do preenchimento de vagas remanescentes.



A cidade de Araxá está no Alto Paranaíba, região rica em recursos minerais, como diamante, ouro, potássio, titânio, que vêm sendo pesquisados e explorados desde a década de 1950. Com isso, grandes empreendimentos mineiros estão instalados na região e demandando por profissionais qualificados na área da mineração.



O curso tem como objetivo formar profissionais com uma base de conhecimentos que os prepare para atuar no processo produtivo e no desenvolvimento técnico e científico.



Guilherme Henrique Ferreira, aluno do 8º período de Engenharia de Minas, diz que se orgulha de estudar no Cefet-MG, “principalmente por ser uma instituição federal com um histórico relevante para a sociedade, e por ter qualidade técnico-científica muito grande”. O futuro engenheiro, que atua no Diretório Acadêmico (DA) do curso e na Empresa Júnior de Engenharia de Minas do Cefet-MG (Engmine), destaca três pontos positivos da graduação: “Currículo dos professores do curso, grade curricular e o fato de a Coordenação estar bem próxima dos alunos”.



Acesse a página do curso e conheça o projeto pedagógico, a grade curricular e o corpo docente.