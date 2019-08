Vem aí o Dançaraxá 2019!

O Dançaraxá 2019 chega aos seus 19 anos de realização como um dos maiores festivais competitivos de dança de todo país, uma referência para diversas escolas e grupos de várias regiões do Brasil.

Em 2018, o evento contou com a participação de mais de mil e quinhentos dançarinos advindos de diversos municípios de Minas e de vários estados, os quais puderam apresentar centenas de coreografias. Estes dançarinos, que geralmente vêm acompanhados por familiares, geram uma grande movimentação na cidade, aumentando o fluxo em hotéis, bares e restaurantes, potencializando a vocação turística de Araxá.

O 19º Dançaraxá acontecerá de 15 a 18 de agosto no Espaço GrannHall. De acordo com a Diretora Artística e Coordenadora Geral Tassiana Araújo, em 2019 foi realizada uma grande seletiva das escolas participantes, sendo aprovados 70 grupos e 450 coreografias, de 39 cidades diferentes de todas as regiões do país.

O festival tem objetivo promover o intercâmbio entre os grupos participantes, propiciando o treinamento e a capacitação de bailarinos contribuindo para aperfeiçoamento técnico e profissionalização, bem como a reflexão constante da atividade por meio de oficinas gratuitas, fóruns e mesas temáticas. O projeto também promove a diversidade cultural da arte da dança, contemplando várias modalidades, como ballet clássico, ballet clássico de repertório, jazz, moderno, sapateado, danças urbanas, estilo livre e contemporâneo, para todas as faixas etárias.

A entrada para o evento é totalmente livre e gratuita, com a doação voluntária de 1 litro de óleo que será destinado à entidades beneficentes da cidade, além disso o evento conta com acessibilidade completa e intérprete de libras no cerimonial.

O projeto do 19º Dançaraxá – Festival Competitivo de Dança é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cidadania – Governo Federal, da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Governo de Minas, contando com o patrocínio da CBMM e Fundação Rio Branco, e a promoção da Escola e Dança Elaine e Cia e Tassiana Araújo Produções.

Mais informações sobre o evento e a programação detalhada das apresentações pode ser encontrada no site: www.dancaraxa.art.br