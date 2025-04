Vera Cruz e Prefeitura de Araxá oferecem transporte gratuito durante finais de semana da Copa do Mundo de Mountain Bike

A empresa Vera Cruz, em parceria com a Prefeitura de Araxá, vai disponibilizar transporte gratuito para a população nos dias 5, 6 e 12 de abril, durante os finais de semana da Copa do Mundo de Mountain Bike (MTB), que acontece na cidade entre os dias 3 e 12 de abril.

A medida tem como objetivo facilitar o acesso da população ao Barreiro, onde será realizada a competição – considerada um dos maiores eventos esportivos do calendário mundial sediado em Araxá. Nos dias de gratuidade, concedida exclusivamente na linha Centro/Barreiro, dois ônibus circularão a cada 30 minutos, das 8h às 18h, oferecendo mais comodidade, segurança e mobilidade aos moradores e visitantes.

A parceria com a Vera Cruz também representa um importante apoio logístico para a realização da competição, contribuindo para a organização e fluidez do público nos dias de maior movimentação. A expectativa é de que milhares de pessoas compareçam ao evento, que, além das provas esportivas, contará com programação cultural, área gastronômica e diversas atrações voltadas ao público em geral.