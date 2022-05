Vereadores aprovam recursos para a realização do Fliaraxá e Copa de Mountain Bike

Seis vereadores usaram a Tribuna na Reunião Ordinária desta terça-feira (10) que contou também com a aprovação de dois projetos de repasse de recursos para a realização de eventos importantes do calendário municipal. Os vereadores aprovaram R$ 100 mil para a realização da 19ª Copa Internacional de Mountain Bike e R$ 80 mil para a Associação Cultural Sempre Um Papo, que realizará a 10ª edição do Festival Literário de Araxá (Fliaraxá) no próximo final de semana.

A íntegra das matérias pode ser acessada no portal sapl.araxa.mg.leg.br.

Projetos aprovados:

Projeto de Lei 103/2022: Autoriza o Poder Executivo a realização de despesas – “19ª Copa Internacional de Mountain Bike”. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 104/2020: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação Cultural Sempre Um Papo, no valor de R$ 80.000,00. Autor: Executivo.

Luiz Carlos (União)

Primeiro vereador a usar a Tribuna, o vereador Luiz Carlos abordou a importância da modernização do serviço de iluminação pública e cobrou que a Prefeitura de Araxá realize a implantação da iluminação de led de forma independente da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (Ampla).

O vereador solicitou a melhoria do serviço de iluminação na Avenida Professora Auxiliadora Paiva; a instalação de postes de iluminação em trecho da Avenida Sônia Rosalina de Lima Santos.

Luiz Carlos solicitou ainda que a Prefeitura de Araxá faça o pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais e autarquias no mês de julho. Segundo ele, a medida além de valorizar o servidor, contribuirá no aquecimento do comércio local.

Bosco Junior (Avante)

Segundo orador da tarde desta terça-feira, Bosco Jr. destacou o 30º Encontro de Folias de Reis da Capela Mártir Filomena realizado recentemente, além de abordar o importante projeto de sinalização das rotas cicloviárias que está sendo promovido pela Prefeitura de Araxá.

Bosco Jr. solicitou ainda à Secretaria de Obras Públicas e Mobilidade Urbana a revitalização e implantação de aparelhos novos na academia ao ar livre da avenida Wilson Borges, além da limpeza e manutenção do espaço citado.

O vereador também solicitou que a Prefeitura ofereça um local seguro no trecho que os romeiros transitam, entre Araxá e a cidade de Romaria. Ofertando apoio com atendimento médico, ambulância, hidratação, alimentação e banheiros, entre os dias 08 a 15 de agosto.

Moção de Congratulação foi destinada à João Paulo Ferreira de Paula e toda sua equipe, pela realização da 30ª Edição do Encontro de Folias de Reis, realizado em Araxá nos dias 28, 29, 30 de abril e 1º de maio.

Dirley da Escolinha (PROS)

O vereador Dirley da Escolinha iniciou sua Tribuna agradecendo o apoio da Secretaria de Esportes no transporte dos atletas para o jogo entre a Escolinha do Dirley e a Escolinha da Tapira realizada recentemente. Ele agradeceu à Prefeitura de Araxá pelo atendimento da solicitação de limpeza de bueiros no bairro Aeroporto e pela construção de calçada no entorno do campo de futebol do bairro Abolição.

Dirley citou ainda a reunião realizada com a secretária de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira. Ele destacou os assuntos abordados no encontro: TFD, serviços ofertados pela Uninorte e Unileste, atendimento nos PSFs, vacinação, entre outros.

Entre as indicações, Dirley solicitou a limpeza interna e externa do Aeroporto Romeu Zema; manutenção da sinalização horizontal nos bairros Mangueiras e Max Neumann II. Dirley também fez uma homenagem a todas as mães, através da profissional de saúde Nilza das Graças Ferreira, que trabalha há mais de 21 anos na Prefeitura de Araxá.

João Veras (PSD)

O vereador João Veras iniciou sua Tribuna apresentando Moção de Congratulação e Reconhecimento à equipe de funcionários da Uninorte, pelo excelente trabalho prestado à comunidade.

Entre as indicações, João solicitou a capina e limpeza de uma área institucional localizada no cruzamento das Ruas Maria de Lourdes Almeida e Carmelita Feliciano dos Santos, no Bairro Max Neumann; cobrou ainda que seja feita uma calçada ao longo da rua Sebastião Xeleco, no Max Neumann. Finalizando sua fala, João solicitou à Mesa Diretora a realização de duas Reuniões Ordinárias por semana, e que cada vereador tenha seu tempo ampliado de 20 para 35 minutos no uso da Tribuna.

Wellington da Bit (PSD)

O vereador Wellington iniciou sua Tribuna apesentando projeto de lei de denominação de via pública: “Passe-se a denominar-se Rua Antonio Anastacio Ferreira, a atual “Rua Cinco” do Loteamento Flor de Lótus. Apresentou Moção de Congratulação à empreendedora social Ana Tereza Borges Prado, pelo projeto “Casa de Luisa”.

Entre as indicações, Wellington solicitou ao Executivo, especialmente à Secretaria de Ação Social, para que seja promovida ampla campanha de divulgação à população araxaense, imprensa, e formadores de opinião acerca do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Segundo ele, em Araxá são cerca de 2533 pessoas com deficiência e 1794 idosos acima de 65 anos que recebem o BPC e não perdem o benefício se conquistarem um emprego com carteira assinada, podendo trabalhar e receber o benefício simultaneamente por até dois anos.

Wellington apresentou indicação para que seja resolvido o problema de infraestrutura, decorrente das enxurradas na região da rotatória na área Av. Aracely de Paula e da Rua Santa Cruz.

Evaldo do Ferrocarril (PV)

Último vereador a usar a Tribuna, o vereador Evaldo iniciou seu pronunciamento comentando a atual situação política de Araxá e reafirmou sua posição enquanto apoiador do prefeito Robson Magela e de sua gestão.

Evaldo fez várias indicações ao Executivo, entre elas: Reforma geral do galpão da Prefeitura de Araxá localizada no bairro Cincinato de Ávila; cobrança para limpeza do Liceu Artes e Ofícios – Cordélia Barreto que está com mato alto e focos do mosquito aedes aegypti; solicitou o conserto da luneta localizada no Mirante do Parque do Cristo; asfaltamento da rua Erminda Soares de Loudes, no bairro Salomão Drummond; abertura de licitação para ocupação do restaurante panorâmico localizado no Parque do Cristo; estudo de viabilidade para que a linha 19-A circule também aos sábados, domingos e feriados; entre outros.

Evaldo apresentou ainda o projeto de lei que dispõe sobre a proibição da comercialização do cachimbo de água egípcio, conhecido como narguilé, aos menores de dezoito anos de idade, bem como seu consumo e uso em locais públicos e dá outras providências.

Moção de Congratulação e Reconhecimento ao Alexandre José de Paula, pelo trabalho desenvolvido no setor de esporte.