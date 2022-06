Vereadores aprovam recursos para entidades

O Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto recebeu na tarde desta terça-feira (28), a última reunião ordinária do mês de junho. Durante o Grande Expediente seis vereadores usaram a tribuna para falar sobre temas diversos. Dentre os assuntos abordados, destacam-se solicitações para melhoria no trânsito e serviços urbanos.

Sete projetos de lei foram aprovados durante a Ordem do Dia. As matérias de maior destaque autorizaram abertura de crédito e a celebração de termo de fomento com instituições da cidade. As entidades beneficiadas serão: Recanto do Idoso São Vicente Paula, Lar Ebenezer, Sociedade de Promoção Humana-Soproh, Lions Clube de Araxá, Oratório Nossa Sra. Auxiliadora, União Estudantil de Araxá (UEA) e Associação de Equoterapia Prosseguir de Araxá – ASSEPA.

A íntegra das matérias pode ser acessada no portal sapl.araxa.mg.leg.br.

Projeto de Lei 135/2022- Altera caput e inciso II do artigo 3º. da Lei Municipal n.º 5.447 de 27 de abril do ano de 2009. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 136/2022- Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências, Crédito Adicional Suplementar, para Recanto do Idoso São Vicente Paula no valor de R$ 40.000,00, Lar Ebenezer no valor de R$ 40.000,00, Soc. Prom. Humana-Soproh no valor de R$ 40.000,00. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 137/2022-Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, Lions Clube de Araxá no valor de R$ 40.000,00 e Oratório Nossa Sra. Auxiliadora no valor de R$ 40.000,00. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 138/2022- Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a União Estudantil de Araxá – UEA no valor de R$ 35.000,00. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 141/2022- Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação de Equoterapia Prosseguir de Araxá – ASSEPA no valor de R$ 136.000,00. Autor: Executivo;

Projeto de Lei 143/2022- Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências, Rua Maria Batista de Oliveira (Dona Fia), a atual Rua 1 do Loteamento Villagio Jardim. Autor: vereador Luiz Carlos;

Projeto de Lei 144/2022- Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, Projeto Viva a Vida, no valor de R$ 605.907,00. Autor: Executivo.

Doutor Zidane (PP)

Primeiro a usar a tribuna, o vereador Dr. Zidane apresentou indicações pedindo melhorias no trânsito: instalação de semáforo com temporizador e sinal para pedestres no cruzamento da avenida Senador Montandon com avenida Getúlio Vargas; sinalização horizontal e vertical em toda extensão da rua Neucina Maria de Jesus – bairro Domingos Zema; instalação de sinalização com faixa amarela, placas de proibido estacionar e construção de uma rotatória de menor circunferência em frente à loja Parati, na avenida Aracely de Paula.

Zidane solicitou ainda construção de uma cerca com alambrado, calçamento e placas indicativas margeando toda matinha do bairro Jardim América, manutenção da lateral da estrada que liga as chácaras Marmelo e chácaras Paraíso e a revitalização da ponte Paraíso – Marmelo.

Ele também solicitou que seja realizado um estudo para viabilizar uma via conectando o bairro Jardim Europa ao bairro Santo Antônio.

Professora Leni (PT)

Com o objetivo de beneficiar a comunidade do distrito de Itaipu, a vereadora Professora Leni Nobre apresentou as seguintes solicitações: reforma da quadra de esportes, reforma do Posto de Saúde e pavimentação asfáltica da via que dá acesso dá acesso à Escola Municipal Eunice Weaver. A parlamentar também pediu que o Executivo realize uma edição do “Prefeitura no Bairro” naquele distrito.

Leni também solicitou a disponibilização de um espaço para a prática de patins em Araxá. Ela sugeriu que seja estudada a possibilidade de reaproveitamento do local onde atualmente funciona como skatepark.

Moção de congratulações foi direcionada à Sra. Idelma Aparecida Crispim, pela autoria e execução do projeto ambiental “lixo consciente, que protege o meio ambiente”, desenvolvido na Escola Municipal Dona Gabriela.

Jairinho Borges (União)

O vereador Jairinho Borges apresentou indicação solicitando estudo para a verificação de incidência de insalubridade em favor das auxiliares de serviços gerais da Prefeitura de Araxá e, se possível, de todos os servidores municipais que se enquadrem nos quesitos necessários.

O parlamentar comentou sobre a implementação do Programa de Regularização Fundiária (Reurb). A iniciativa foi oportunizada através de um convênio firmado entre a Prefeitura de Araxá e o Governo de Minas Gerais. O objetivo é fortalecer o desenvolvimento econômico e o crescimento planejado por meio da valorização da propriedade, além de assegurar a dignidade das pessoas com a entrega de títulos de regularização.

Alexandre Irmãos Paula (PL)

O vereador Alexandre solicitou que seja verificada a possibilidade de extensão da coleta pluvial para as ruas José Ferreira da Silva na Vila Silvéria; e rua Terêncio Pereira, próximo ao número 2.185, no bairro Santo Antônio. O parlamentar afirmou que essa é uma solicitação dos moradores devido deficiência de escoamento das águas pluviais em época de chuva intensa.

O parlamentar também pediu a implantação de um banheiro, juntamente com cômodo para guarda de materiais e volumes, no ponto de táxi da praça Dom Bosco, no Centro. “Trata-se de uma solicitação dos motoristas que enfrentam dificuldade para ficar em média 10h trabalhando sem um local adequado para atenderem de forma digna os motoristas e clientes”, destacou Alexandre.

Valtinho da Farmácia (PP)

Obras públicas e serviços urbanos foram os temas das principais indicações apresentadas pelo vereador Valtinho. Ele solicitou a pintura do redutor de velocidade na rua Pernambuco, no bairro São Geraldo; construção de uma cobertura no ponto de ônibus localizado na praça entre as ruas Pernambuco e rua Genésio Pereira, no bairro São Geraldo; reforma das calçadas na rua Dr. Bernardino Ladeira, no bairro Max Neumann; realização de um estudo para verificar as condições da ponte do Rio Tamanduá e a instalação de passarelas elevadas, na av. Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães, bairro Jardim Natália.

O parlamentar também apresentou projeto de denominação de via pública: Fica denominada rua José Alberto Carneiro, a atual Rua 05, do Loteamento Villagio Jardim..

Pastor Moacir (Republicanos)

Finalizando os trabalhos da tarde, o vereador Pr. Moacir solicitou a revitalização da sinalização de trânsito vertical e horizontal na rua Alexandre Gondim – Centro, altura do número 208 e a recuperação emergencial da iluminação do estacionamento do terminal rodoviário de Araxá, que se encontra totalmente às escuras.

Ele também pediu à Copasa, providências para realizar a aferição da pressão da água que chega as torneiras das residências localizadas na parte baixa do bairro Boa Vista. O parlamentar apontou que a pressão é insuficiente para atender as necessidades dos moradores da região.

Moção de Pesar foi enviada à Família Alves pelo falecimento do Senhor Josué Antônio Alves, ocorrido no dia 18 de junho de 2022.