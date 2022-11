Vereadores de Araxá participam de café da manhã na Ampara para conhecerem o trabalho da instituição

A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara), recebeu nesta quarta-feira (9), a visita de vereadores da cidade para a participação em um café da manhã. O encontro teve o objetivo de estreitar relacionamentos e fazer com os que os parlamentares conheçam o trabalho da instituição.

Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Araxá, Raphael Rios, além dos vereadores, Pr. Moacir, Wellington Martins, Jairinho Borges e os assessores parlamentares Luiz Cesar Batista e Talita Ferreira, representando Bosquinho e Dr. Zidane, respectivamente.

De acordo com o presidente da Ampara, Luiz Humberto Gonçalves, o momento teve o intuito de agradecer e denotar todo reconhecimento, apoio e luta que os vereadores têm tido para auxiliar e incentivar a instituição. “Aqui partilhamos experiências marcantes e reiteramos a importância do nosso trabalho para a comunidade. O Legislativo tem uma grande parcela no trabalho que desenvolvemos, não medindo esforços para ajudar nossa instituição”, reforça.

O vereador Wellington Martins destacou o quanto o trabalho da Ampara é importante para Araxá. “As pessoas que vêm à Ampara a cada dia estão mais felizes, se sentindo acolhidas e amparadas. As pessoas que aqui estão, amparam, acolhem e dão forças a todos. Vendo o relato de quem é assistido aqui, dá para ver o quão elas são felizes, mesmo estando em uma situação adversa. Então, o meu reconhecimento como vereador, como empresário e como cidadão é dar na Câmara Municipal todo o apoio que a Associação merece”, destaca.

“A Ampara é uma instituição muito querida em Araxá. Ao conhecer o trabalho que ela realiza, percebemos que tudo se trata realmente daquilo que temos acompanhado na Câmara Municipal e em toda sociedade. A Ampara conseguiu construir o nome ligado à seriedade, ao amor, ao carinho e isso a sociedade precisa ver”, completou o vereador Pastor Moacir.