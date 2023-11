Vereadores debatem Práticas Integrativas e Complementares de Saúde – PICS

As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) foram tema de um fórum comunitário realizado na Câmara Municipal de Araxá na tarde desta quarta-feira (22), por solicitação da vereadora Professora Leni Nobre. As PICS são abordagens terapêuticas e preventivas que complementam a medicina convencional, incluindo métodos como acupuntura, homeopatia, fitoterapia, yoga e outros. O objetivo é integrar diferentes formas de cuidado, considerando aspectos físicos, emocionais e sociais. Elas são reconhecidas por sua contribuição na promoção do bem-estar e no tratamento de diversas condições de saúde.

Fizeram parte da mesa de honra a vereadora solicitante, Professora Leni Nobre; a vereadora Maristela Dutra, autora da Lei 7501/2021, que dispõe sobre as PICS no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Município; Suely Corrêa de Oliveira, Educadora Popular; Juliana Gonçalves, Conselheira de Saúde Municipal; e Ana Paula Nassif, representando a Secretaria Municipal de Saúde.

A vereadora Maristela Dutra usou a tribuna para comentar a Lei de sua autoria, falando da importância das práticas na promoção de saúde e prevenção de doenças. Ela ainda esclareceu sobre a ampla lista de práticas que estão inseridas nas PICS, como constelação familiar, reiki, meditação, cromoterapia, homeopatia, entre outras.

Diversos profissionais que atuam nas PICS e na produção de alimentos participaram de forma presencial e virtual. Eles falaram sobre o trabalho que realizam e ressaltaram a importância do uso das práticas complementares em conjunto com as práticas tradicionais de promoção da saúde.

A Professora Leni Nobre comemorou o fato de as PICS já estarem sendo implementadas no município, falou da importância da qualificação e do reconhecimento dos profissionais que buscam atuar nessa área e da necessidade de promoção de práticas que contemplem diferentes culturas.

Em nome da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Paula Nassif informou que as PICS começaram a ser implementadas no município há 3 meses: “Estão sendo oferecidas sessões de reiki (imposição de mãos) no Unicentro, Unisa e Uninordeste, e grupo de artesanato (arteterapia) no ESF Vila Estância”. Segundo ela, existe expectativa de implementar outras práticas mais específicas, mas isso depende da contratação de profissionais e qualificação de mão de obra.

A sessão foi encerrada com um momento de meditação proposto por Ana Paula, com o objetivo de ilustrar uma das práticas e proporcionar um momento de relaxamento aos presentes.