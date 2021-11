Vereadores entregam Medalha Dom José Gaspar e Título de Cidadania Honorária

A Câmara Municipal de Araxá realizou a Solenidade de Outorga da Medalha Dom José Gaspar e Título de Cidadania Honorária, na última sexta-feira (5). Na oportunidade, a Associação da Imprensa Araxaense (AIA) também fez a entrega da Medalha Geraldo Porfírio Botelho, a cerimônia foi realizada no Teatro Municipal e cumpriu com todas as medidas sanitárias recomendadas para este momento de pandemia.

Instituída pela Resolução Nº 203, a Medalha Dom José Gaspar é uma Honraria Municipal que confere tributo ao mérito de pessoas físicas notoriamente destacadas de seus contemporâneos, por sua atividade profissional, pela conduta de vida positiva e exemplar, ou por seu desempenho social e filantrópico.

Nesta edição foram homenageados:

Alexandre Fraga Marques Sá; Antônio Donizetti Trevisan; Camila Cristina Binotto; Cristiane Gonçalves Pereira; Darci Marinho de Faria; Elena Cecília Ávila Vieira Borges; Érika Mello Porfírio; Ernane Antônio Jorge; Fábio Soares Valera; Fernando Paula Ribeiro; Francisco Matias de Oliveira; Márcio Eustáquio De Souza; Marisa Aparecida Rufino Santos; Marlene de Fátima de Oliveira Rodrigues; Walter Júnior.

Já o Título de Cidadania Honorária, que foi instituído através da resolução Nº 203, tem por objetivo reconhecer o mérito de cidadãos que tenham prestado relevantes serviços à comunidade de Araxá, sem aqui terem nascido.

Eis os homenageados:

Alexander Fabiano de Souza; Antônio Renato do Nascimento; Bruno Guilherme Vieira; Cicero Ricardo Filho; Edilson Rodrigues Palhares; Eurico Hélio da Silva; Fernando Vieira Marques; Ildeu Franco; Jeferson Leite; José Simião Lima; Luzia Maria dos Reis; Palmira Silvestre de Oliveira; Pierre Aristenete Corrêa Borges; Venildo Sales do Carmo; Wilton Amorim de Matos Neto.

Medalha Geraldo Porfírio Botelho

A Medalha Geraldo Porfírio Botelho foi criada através da Resolução Nº 455, de 29 de maio de 2012, para homenagear os representantes da área da comunicação social, que escreveram e escrevem seus nomes nas páginas da imprensa virtual, escrita, falada e televisionada. O homenageado é uma indicação da AIA e o agraciado em 2021 foi o radialista e colunista José Antônio Luís Filho. Com vasta atuação na imprensa araxaense, começou a escrever para o Jornal Correio de Araxá no ano de 1978 e, em 1980, iniciou seu trabalho na Rádio Imbiara. Durante 20 anos, apresentou o programa Conexão Esporte, na TV Sintonia. Atualmente desempenha seu ofício através de seu blog e perfil no Facebook, trabalhando ao lado de sua família.