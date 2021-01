A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana está realizando operação tapa-buracos em diversas vias de Araxá. As avenidas Vereador João Sena e Dâmaso Drummond, rua Ipiaó, no Centro, e as ruas Ricardo Rabelo e Antônio da Silva, no bairro Aeroporto, já foram atendidas.

Nesta semana a operação contempla os bairros Abolição, Ana Pinto de Almeida, Francisco Duarte e Santa Maria.