Vila Silvéria recebe praça

A Praça Maria de Lourdes Corrêa de Azevedo (Dona Pepita) foi oficialmente entregue para a comunidade nesta quarta-feira (20), na Vila Silvéria. A solenidade contou com a presença de secretários, vereadores, convidados e imprensa.

O prefeito Aracely de Paula ressaltou que a obra contribui com a valorização do bairro, mantendo sua política de valorizar as pessoas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade.

“Homenageando a Dona Pepita, homenageamos uma grande araxaense que fez muito pelo ensino e pela sociedade, extrapolou os limites da bondade e do trabalho em favor de Araxá”. O evento contou ainda com apresentações de alunos e professores da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo.

O secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, ressaltou a preocupação da Administração Municipal em oferecer equipamentos públicos importantes para o entrelaçamento das famílias e integração entre os moradores do entorno.

“A praça tem 2,5 mil m², recebeu uma proposta arquitetônica diferente para valorizar a Vila Silvéria. Famílias já usufruem do espaço, cumprindo o objetivo de utilizar a praça para o lazer e para a prática esportiva, promovendo uma vida saudável”.

Como fundadora da instituição, Dona Pepita trabalhou com amor e dedicação, complementando a educação regular de crianças da periferia por meio do ensino profissionalizante em carpintaria e jardinagem. Os alunos aprendizes recebiam também alimentação adequada e elementos essenciais em busca do seu próprio sustento, inclusive o de suas famílias.